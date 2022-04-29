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29 Nisan 2022 Cuma 21:28:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 21:28:00

ABD: Rusya Donbas'ta da planladığı takvimin gerisinde kaldı

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Donbas operasyonunda da planladıkları takvimin gerisinde kaldığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir grup gazeteciye brifing veren üst düzey ABD Savunma Bakanlığı Pentagon) yetkilisi, Rusya'nın Kiev ve Odessa dahil, Ukrayna'nın batı ve ortasına yönelik hava saldırılarını artırdığını ve Rus ordusunun Ukrayna topraklarına fırlattığı füze sayısının 2 bine yaklaştığını belirtti.

Yetkili "Bu hava saldırılarına ilişkin, Ukrayna ordusunun kuvvetlerini takviye etme kabiliyetlerini hedef aldıklarını düşünüyoruz. Örneğin, elektrik tesislerine saldırı düzenlediklerini gördük. Ruslar, belki de elektrik tesislerini vururlarsa trenlerin hareket kabiliyetini büyük ölçüde etkilemiş olacaklarını düşündü." dedi.

Bazı saldırıların da askeri üretim tesislerine olduğuna dikkati çeken yetkili, bu saldırılardan bazılarının sivil yerleşim yerlerini de hedef aldığını ancak Rusların gerçekten sivilleri hedef aldıklarından yüzde 100 emin olmadıklarını dile getirdi.

Yetkili, Odessa'ya yönelik herhangi bir çıkarma harekatının işaretlerini görmediklerini ifade ederek, Odessa'ya yönelik hava saldırıların Odessa ile Mıkolayiv arasındaki bölgede bulunan Ukrayna birliklerine baskı kurmak amacıyla düzenlenmiş olabileceğini kaydetti.

DONBAS'TA TAKVİMLERİNİN GERİSİNDELER

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde sert direniş verdiğini aktaran yetkili, Rusya'nın karada ilerlemeden önce bölgede topçu saldırılarını artırdığına ancak bu saldırıların bekledikleri etkiyi göstermediğine dikkati çekti.

Yetkili, Ukrayna ordusunun halen ikmal hatlarının koruduğunu, Rusya'nın ise ilerleyişinin son derece yavaş olduğunu belirterek, "Donbas'ta yapmak istediklerini elde etme konusunda planladıkları takvimin gerisinde olduklarını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Donbas'taki taktik tabur sayısını 92'ye çıkardığını anlatan Pentagon yetkilisi, Rusya'nın ayrıca Donbas'ta uzun sürecek bir savaş için hazırlık yaptığına işaret etti.

ABD YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

ABD'nin sağladığı yardımların da bölgeye akmaya devam ettiğini belirten yetkili, "Gelecek 24 saat içinde, daha önce bahsettiğimiz radarlar, Phoenix Ghost dronları, obüs topları ve top mermilerinin de aralarında bulunduğu bir düzineden fazla uçuş gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Etiketler : ABD Rusya Ukrayna Luhansk Kiev
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