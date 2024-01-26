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26 Ocak 2024 Cuma 12:15:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 12:15:00

ABD: Rus uçağının düşmesine ilişkin gerçekleri ortaya çıkarmak için Ukrayna ile çalışıyoruz

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Belgorod bölgesinde roketle vurulan, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu "Rus uçağının düşmesine ilişkin gerçekleri ortaya çıkarmak" için Ukrayna ile çalıştıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "kazayla" ilgili uluslararası bir soruşturma yapılması çağrısına atıfta bulunan Patel, "Gerçekleri ortaya çıkarmak için Ukrayna'daki muhataplarımızla yakın şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

"BM RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN RAPORLARI DOĞRULAYACAK KONUMDA DEĞİL"

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, yaptığı açıklamada BM'nin Rus uçağının düşürülmesine ilişkin Ukrayna ve Rusya'ya ait raporları doğrulayacak "konumda olmadığını" bildirdi.

DiCarlo, "Anladığımız kadarıyla hem Rusya hem de Ukrayna olayla ilgili ayrı soruşturmalar yürütüyor." ifadesini kullandı.

RUS UÇAĞININ VURULMASI

Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil, 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Etiketler : abd dışişleri bakanlığı ukrayna rusya rus uçağı
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