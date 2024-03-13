VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Rusya, Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor"
Tansiyon düşmüyor: ABD ve İngiliz uçakları o havalimanını art arda bombaladı!
Türkiye'de geçen yıl 23 milyon kişi hastane randevusuna gitmedi
Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
Başkan Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
"'Kent Uzlaşısı' diye bir şey uydurdular kimin eli kimin cebinde belli değil"
13 Mart 2024 Çarşamba 16:07:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 16:07:00

ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, küresel petrol stoklarındaki düşüşü gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arz kesintisini uzatmasının kısa vadede küresel petrol arzında sıkılaşmaya yol açacağı öngörülüyor.

Arz sıkılaşması nedeniyle küresel petrol stoklarının yılın ikinci çeyreğinde günlük ortalama 900 bin varil azalacağı, bu durumun petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, uluslararası referans niteliğindeki Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 87 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 82,42 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 82,15 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Söz konusu rakam, geçen ay 77,68 dolar olarak öngörülmüştü.

EIA, gelecek yıl için ise Brent türü ham petrolün varil fiyat tahminini değiştirmeyerek 84,8 dolar, WTI ham petrol için de 80,3 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Küresel petrol talebinde bu yıl ve gelecek yıl günlük yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artış beklenen rapora göre, talepteki artışın daha yüksek veya daha düşük olmasının küresel petrol stokları ve fiyatları üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 190 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 650 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda bu rakamlar bu yıl için günlük 13 milyon 100 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 490 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 170 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 170 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 102 milyon 430 bin varil, gelecek yıl 103 milyon 810 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Etiketler : ABD PETROL ÜRETİM
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Nişanlandılar

Nişanlandılar
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX