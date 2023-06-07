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07 Haziran 2023 Çarşamba 22:11:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 22:11:00

ABD, Pakistan'a 445,6 milyon dolarlık destek verecek

Kaynak: AA

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ABD, 5 yıl süreyle Pakistan'a sosyoekonomik kalkınma desteği kapsamında 445,6 milyon dolar destek verecek.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID), 5 yıllık süre kapsamında Pakistan'a 445,6 milyon dolarlık sosyoekonomik kalkınma desteği vereceği bildirildi.

Geo News televizyonundaki habere göre, başkent İslamabad'da ABD'nin Pakistan'a sağlayacağı desteğe ilişkin imza töreni düzenlendi.

Törende, Ekonomik İşler Bakanlığı Sekreteri Kazım Niaz ile USAID Pakistan Direktörü Reed Aeschliman anlaşmayı imzaladı.

Anlaşma kapsamında USAID, 5 yıllık süre kapsamında Pakistan'a 445,6 milyon dolarlık sosyoekonomik kalkınma desteği verecek.

Etiketler : abd pakistan destek
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