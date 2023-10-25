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25 Ekim 2023 Çarşamba 07:27:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 07:27:00

ABD, Orta Doğu'daki vatandaşları için tahliye planı hazırladı

Kaynak: AA

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ABD, Orta Doğu'da çatışmaların genişlemesi durumunda vatandaşlarını tahliye planı hazırladı. Hali hazırda, İsrail'den yapılan tahliye uçuşları dışında diğer ülkelerdeki vatandaşlarına yönelik bir çaba içinde olmadıklarını kaydeden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "tedbir amaçlı acil eylem planı"nın, "benlenmedik durum ve olasılıklar"a karşı hazırlandığını belirtti.

Beyaz Saray, İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmesi ihtimaline karşı, ABD'nin Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için "tedbir amaçlı acil eylem planı" hazırladığını duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Orta Doğu'daki çatışmaların genişlemesi durumunda, vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için tedbir amaçlı plan hazırlandığını söyledi.

Hali hazırda, İsrail'den yapılan tahliye uçuşları dışında diğer ülkelerdeki vatandaşlarına yönelik bir çaba içinde olmadıklarını kaydeden Kirby, "tedbir amaçlı acil eylem planı"nın, "benlenmedik durum ve olasılıklar"a karşı hazırlandığını belirtti.

Beyaz Saray'ın, 19'uncu gününe giren İsrail-Filistin çatışmasının tırmanabileceği ihtimaline dair artan endişeler nedeniyle acil durum planlarını değerlendirmeye aldığı bildirildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 39 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil

Etiketler : ABD tahliye planı Orta Doğu çatışmaları acil eylem planı
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