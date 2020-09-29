  • BIST
    1121.17
  • Dolar
    7,8202
  • Euro
    9,1313
  • Altın
    472,5670
İstanbul
15 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapıyoruz
Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Ermenistan'a kınama
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe: Ermeni ordusuna ait çok sayıda hedef imha edildi
Ermenistan ordusu hezimete uğradı: Türk SİHA'larından sahaya üçüncü damga
10 yıldır vergi ödemediği iddialarına ABD Başkanı Trump'tan yalanlama
Avrupa Parlamentosu Macron'un talebini geri çevirdi! Strazburg'da toplanmayacak
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha teslim oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var
ABD ordusunda intihar oranlarında rekor artış
Libya'da kritik tarih belli oldu: Ön uzlaşı perşembe imzalanacak
D-100 Karayolunda korkunç kaza!
Otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Ankara'da eğlence mekanları denetlendi
İzmir'de bir evin teras katında tüp patladı
İzmir'in Buca ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
ISUBÜ'lü öğrencilerin 2 projesi TEKNOFEST'te birinci oldu
Genoa takımında 14 Kovid-19 vakası
ABD'de Cumhuriyetçiler seçimlerde posta yoluyla oy kullanmanın uzatılmasına karşı
Yunanistan'da Pompeo protesto edildi, ABD bayrağı yakıldı
Trump 150 milyon hızlı Kovid-19 testi dağıtılacağını açıkladı
Görevden alınan Katalonya Başkanı Torra hukuki mücadelesini Avrupa'ya taşıyacak
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
29 Eylül 2020 Salı 07:45:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 07:54:00

ABD ordusunda intihar oranlarında rekor artış

ABONE OL

ABD'de yayımlanan bir rapora göre çok sayıda ABD ordusu mensubu arasında intihar vakaları artıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayımlanan bir rapora göre çok sayıda ABD ordusu mensubu arasında intihar vakalarında artış yaşanıyor.

Endişelendiren yükseliş

ABD ordusunda uzun süredir bir sorun olan intihar vakalarındaki artış yetkilileri harekete geçirdi. 

Küresel salgın devam ederken, yayınlanan yeni bir rapor, intihar oranlarının 2019'un aynı dönemine kıyasla bu yıl yaklaşık % 20'ye yükseldiğini öne sürüyor.

ABD Askeri yetkilileri, askerlerin ve ailelerinin refahını sağlamak için daha kapsamlı bir çabanın parçası olarak muharebe konuşlandırmalarını kısaltmayı planlıyorlar. Ordu yetkilileri, vakalarda% 30'luk bir artış gözlemlediklerini belirtti.

Rekor seviyeye ulaştı

Öte yandan, Pentagon 2020 senesi için istatistiksel verileri paylaşmayı reddetmesine rağmen yetkililer, Savunma Bakanlığı brifinglerindeki tartışmaların genel askeri intiharlarda% 20'lik bir artış gösterdiğini söylediği bildirdi.

Geçen yıl ABD ordusunda intihar oranları rekor seviyelere sıçramıştı. Oranlar bu yıl daha da yükseldi ve yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Ordu Sekreteri Ryan McCarthy AP'ye verdiği röportajda ordu intiharları, cinayetleri ve diğer şiddet içeren davranışlarda artışa işaret ederek, “Bunun Kovid-19 nedeniyle olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. Ancak Kovid-19 salgınının başladığı andan itibaren doğrudan bir korelasyon var, sayılar gerçekte arttı." şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, 2020 yılının ilk çeyreğinde intihar oranlarının düşmesi askerler arasında iyileşen bir durum olarak değerlendirilirken pandeminin ABD'de ve başka yerlerde büyük bir sorun haline gelmesiyle denklemin değiştiği vurgulandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Brown, Kovid-19'un askerler arasındaki stresi artırdığını ekleyerek, “İntihar açısından geçen yılki kadar kötü olma yolundayız. Ve bu sadece bir Hava Kuvvetleri sorunu değil, bu ulusal bir sorundur çünkü Kovid-19 bazı ek stres faktörlerini etkiliyor." dedi.

İntihar verileriyle ilgili departman brifinglerine de katılan ordunun direnç programları yöneticisi James Helis, "Kovid-19'un yayılmasını hafifletmek ve önlemek için aldığımız önlemlerin intihara yol açabilecek bazı faktörleri artırabileceğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

star.com.tr

EN ÇOK OKUNAN HABERLER