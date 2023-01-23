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23 Ocak 2023 Pazartesi 21:48:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 21:48:00

ABD ordusu: Rusya, Ukrayna cephe hattına on binlerce yeni asker getirdi

Kaynak: AA

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ABD'li üst düzey bir askeri yetkili, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna on binlerce yeni asker getirdiğini ancak cephe hattına getirilen bu yeni birliklerin de teçhizat ve eğitim bakımından yetersiz olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir grup gazeteciye Ukrayna-Rusya savaşı üzerine bilgilendirmede bulunan ABD ordusundan üst düzey bir askeri yetkili, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda Rusya'nın kontrolündeki Kreminna kasabasına yönelik karşı saldırı başlattığını ve az ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Yetkili, Rusya'nın da Bahmut kasabasının yakınındaki yerleri almaya çalıştığını ve bölgede çatışmaların devam ettiğini ifade etti.

Rusya'nın ağır kayıplar verdiğini belirten yetkili, Rus ordusunun hafta sonu cephe hattına on binlerce ek asker getirdiği bilgisini verdi.

Yetkili, "Birlikleri güçlendirme, kaybedilenlerin yerini doldurma bakımından bu sayı oldukça yüksek olmasına rağmen, bu kuvvetlerin eğitimlerinde önemli bir iyileştirme yok. Eğitim ve teçhizat bakımından yetersizler, aceleyle savaşa gönderilmişler." dedi.

ABD'nin neden Ukrayna'ya M1 Abram tanklarını vermediği sorularını geçiştirmeye çalışan yetkili, ABD ve diğer ortaklarının Ukrayna'nın mevcut ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.

Etiketler : ABD asker rusya
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