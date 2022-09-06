VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Domatesin ihracatı izne bağlandı
Beyaz Saray: Rusya, Kuzey Kore'den milyonlarca silah almış olabilir
Türkiye'den NATO, AB ve BM'ye Ege'de çözüm mektubu
Başkan Erdoğan Sırbistan'da
"Din maskesi takan eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ediyoruz"
BM, Sri Lanka hükümetine kurumsal reform çağrısında bulundu
ABD, kıtalararası balistik füze denemesi yapacak
Beyaz Saray: Rusya'yı "terör destekçisi ülke" ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu
Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Düsseldorf'ta ilgiyle karşılandı
Hindistan, iğnesiz Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi
"KOBİ'ler için yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi hazırlıyoruz"
Biden yönetiminden çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım
Başkan Erdoğan: Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi barışı tesis edecek
Başkan Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti
Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat dönemi
Adalet Bakanlığı "2053 vizyon" çalışmalarını başlattı
Adnan Oktar davası yeniden başladı
Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Ruslar, AB vizesi için daha yüksek ücrete ve sıkı kurallara tabi tutulacak
Başkan Erdoğan: Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz
Türkiye'den Yunanistan'a diplomatik hamle!
Uzman öğretmenlik eğitimleri için ek süre verildi
ABD'de bir spiker canlı yayında kısmi felç geçirdi
Orta ve Güney Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor
06 Eylül 2022 Salı 22:23:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 23:16:00

ABD, nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Amerikan ordusunun nükleer başlıksız bir Minuteman III nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını duyurdu.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ryder, "ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı, 7 Eylül sabahı California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden silahsız Minuteman III kıtalararası balistik bir füzenin operasyonel testini yapacak. Bu fırlatma, çok önceden planlanmış rutin bir testtir ve önceki testlerle paralel olarak bu fırlatma, söz konusu sistemin etkinliğini ve hazırlığını teyit edecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'li komutan, standart prosedürlere uygun olarak ABD'nin anlaşma yükümlülükleri kapsamında bu fırlatma konusunda Rus hükümetini önceden bilgilendirdiğini belirtti.

Ryder, ABD'nin daha önce 4 Ağustos'ta yapacağını duyurduğu fırlatmayı 4 gün ertelediğinden dolayı iki fırlatma arasındaki zamanın kısa olduğunu belirtti.

"RUSYA, KUZEY KORE'DEN MÜHİMMAT TALEBİNDE BULUNDU"

Ryder, bir soru üzerine Rusya'nın Ukrayna'da kullanmak üzere Kuzey Kore'den mühimmat talebinde bulunduğunu kaydetti.

Rusya için Ukrayna'da işlerin pek de yolunda gitmediğini ifade eden Ryder, "Rusya'nın mühimmat talep etmek üzere Kuzey Kore'ye yaklaştığına dair emareler var. Başka detay veremem ama Rusya'nın lojistik ve idame bakımından Ukrayna'da içinde bulunduğu durumu gösterecek nitelikte bir şey bu."

Pentagon'un içinde silah satışlarına yönelik yeni bir birim kuruldu

Pentagon Sözcüsü Ryder, bakanlığın silah satış prosedürlerinin reformdan geçirilmesi için yeni bir birim kurulduğunu söyledi.

"Dış Askeri Satış Kaplan Takımı" adlı birimin bakanlık içerisinde, acil ve sistemsel alanlarda reform yapmak için kurulduğunu belirten Ryder, birimin süreçleri, bölgesel perspektifleri gözden geçirerek, ABD'nin silah satış prosedürlerini iyileştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Sözcü, bu birimin özellikle bir bölgeye odaklanmadığını, genel anlamda bir değerlendirme yapacağını ifade etti.

Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı rusya Amerikan
5. katta ölümle burun buruna

5. katta ölümle burun buruna
Terli gömlek şoku

Terli gömlek şoku
Kovid her 6 saniyede bir çocuğu ebeveynsiz bıraktı

Kovid her 6 saniyede bir çocuğu ebeveynsiz bıraktı
Tipi'den gizli ziyaret

Tipi'den gizli ziyaret
Oyunculuktan müzisyenliğe

Oyunculuktan müzisyenliğe
Eşine dolandırıcılık suçlaması

Eşine dolandırıcılık suçlaması
Kötü yorumlar tükürmeyin

Kötü yorumlar tükürmeyin
Onlar erdi muradına!

Onlar erdi muradına!
Zehra sürprizi

Zehra sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes