Öte yandan, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Blinken'ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde "saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.
ABD Netanyahu'ya süre verdi: "O kadar kredin yok"
Kaynak: AA
ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'da yer alan haberde, ABD hükümetinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istediği ifade edildi. İsrailli yetkililerin Gazze'deki saldırılara ilişkin "aylar sürecek planlarını" Blinken ile paylaştığı bildirilen haberde, Blinken'ın "O kadar krediniz yok." yanıtını verdiği öne sürüldü.
ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, ABD hükümetinin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdiğini bildirdi.
Politico'nun İsrail'deki ismi verilmeyen 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Joe Biden hükümetinin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdiği" belirtildi.
Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da 30 Kasım'da Tel Aviv'e vardığı İsrail ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edildi.
İsrailli yetkililerin Gazze'deki saldırılara ilişkin "aylar sürecek planlarını" Blinken ile paylaştığı bildirilen haberde, Blinken'ın "O kadar krediniz yok." yanıtını verdiği öne sürüldü.
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