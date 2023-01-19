ABD mülteci kapasitesini genişletmek için sivilleri devreye sokuyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan programla, isteyen ABD vatandaşları her yıl ülkelerine gelen binlerce göçmenin yeni ortamlarına hızlı ayak uydurması için rol alabilecek.

Bakanlığın "Welcome Corps" adlı programın detaylarını yakında duyuracağı ve bu kapsamda ilk yıl 5 bin mültecinin ABD'ye yerleşmesini kolaylaştırmak için 10 bin Amerikalıyı bir araya getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Bakanlığın paylaştığı ilk bilgilere göre, 5 veya daha fazla Amerikalı grup oluşturarak, ilk 90 gün boyunca mültecilere yaşayacak yer bulmaktan çocuklarını okula kaydettirmeye kadar yapılacak işler için kendi aralarında yardım toplayabilecek.

Mülteci yerleştirme konusunda uzmanlığa sahip kar amacı gütmeyen kuruluşlardan bir konsorsiyum oluşturulacağı ve özel sponsor olmak isteyen kişi ve grupların eğitilip sertifikalandırılmasına yardımcı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu uygulamanın ilk aşamasında sponsor vatandaşlar, ABD Mülteci Yardım Programı kapsamında yeniden yerleşimi onaylanmış mültecilere yardım edebilecekken, ikinci aşamada yurt dışında yardım etmek istedikleri mültecileri tespit ederek ABD'ye iltica etmeleri için referans olabilecekler.

UKRAYNALI VE AFGAN MÜLTECİLERE KISMEN UYGULANMIŞTI

Daha önce Welcome Corps benzeri bir girişim kapsamında, Amerikalıların ülkelerinden kaçan Afganlara veya Ukraynalılara sponsor olabilmelerinin kısmen önü açılmıştı.

2021'de başlatılan program kapsamında 230 sertifikalı sponsordan oluşan bir ağ aracılığıyla 800'den fazla kişinin Amerika'ya gelmesi sağlanmıştı.

Başkan Joe Biden, 2021 tarihli bir kararnameyle ABD'yi dünyanın sığınağı haline getirme sözü vermiş ve mülteciler için özel sponsorluk çağrısında bulunmuştu.