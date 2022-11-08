ABD'den Rus yetkililerle gizli görüşme itirafı

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08 Kasım 2022 Salı 08:59:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 08:59:00

A BD, Moskova ile gizli görüşmeler yapıldığını doğruladı: Kimle masaya oturduğumuzun farkındayız

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Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile ilişkileri gerilen ABD'de dile getirilen bir iddia gündemi salladı. Rusya yalanlasa da ABD ve Rusya heyetlerinin gizlice görüştükleri iddiasını ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan doğruladı. Sullivan, "Kimle masaya oturduğumuzun farkındayız" ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington ile Moskova arasındaki iletişim kanallarının Ukrayna'daki savaşa karşın açık olmaya devam ettiğini doğruladı.

ABD medyasında, Sullivan'ın, nükleer tehdidi azaltmak için Moskova ile gizli görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler yer aldı.

Haberde Sullivan'ın Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev ve Kremlin Dış Politika danışmanı Yuri Uşakov ile geçen aylarda görüştüğü yazılıyordu.

İDDİALAR KABUL EDİLDİ: KİMLE MASAYA OTURDUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Gazeteye konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, nükleer silah kullanımı riskine karşın mekanizmaların masaya yatırıldığını söyledi. Aynı yetkililere göre, iki ülke savaşı bitirmekle ilgili bir müzakere yürütmüyor.

Görüşmeleri kabul eden Sullivan, ABD heyetinin, 'kimle masaya oturduklarının farkında olduğunu" söyledi.

Jake Sullivan geçen ay, her hangi bir nükleer silah kullanımının Rusya için yıkıcı sonuçları olabileceği uyarısını yapmıştı.

NBC televizyonuna konuşan Sullivan, Rus heyeti ile yapılan özel görüşmede, ABD'nin yanıtının ne olabileceğinin 'en açık şekilde' ortaya koyulduğunu da söyledi.

Sullivan, Moskova ile teması korumanın, bu sorundan etkilenen tüm ülkelerin ulusal çıkarı olduğunu da kaydetti.

MOSKOVA CEPHESİNDEN İSE NET BİR YANIT GELMEDİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batılı gazetelerin 'türlü yalan yayınladığını' savundu.

Wall Street Journal'ın haberine Beyaz Saray yorum yapmadı. Ancak Pazartesi günü Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karin Jean-Pierre, Rusya ile müzakere hakkının saklı tutulduğunu söyledi.

Washington Post gazetesi geçen hafta, ABD'li yetkililerin Kiev'e, müzakerelere açık olunduğu yönünde Rusya'ya sinyal verme ve Putin iktidarda kaldıkça müzakere olmayacağı yönünde yapılan açıklamaları da bırakma çağrısında bulunduğunu yazdı.

Etiketler : ABD-Kremlin Beyaz Saray Dimitri Peskov
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