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03 Ocak 2023 Salı 17:03:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 17:03:00

ABD: Mescid-i Aksa'daki statükoya zarar verilmesine karşıyız

Kaynak: AA

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Nides, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Mescid-i Aksa'daki statükoya zarar verilmesine karşı olduğunu söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, İsrail haber sitesi Walla'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında konuştu.

Nides, "Biden yönetiminin Mescid-i Aksa'daki statükoya zarar verilmesine karşı olduğunu" belirterek, "Açık konuşalım, statükoyu korumak istiyoruz ve bunu engelleyen uygulamalar kabul edilemez. İsrail hükümetiyle bu konudaki görüşmelerimizde çok nettik." ifadelerini kullandı.

Provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Etiketler : abd mescidi aksa israil
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