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25 Aralık 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 10:30:00

ABD mahkemesinden orduda görev yapan Sih askerlere sakal ve türban izni

Kaynak: AA

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ABD Federal Mahkemesi, ABD ordusunda görev yapan Sih askerlerin dini inançları gereği sakal ve türbanlarını koruyabileceğine hükmetti.

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, ABD Deniz Piyadeleri biriminde sakal bırakmalarına ve türban kullanmalarına izin verilmeyen üç Sih askerin şikayetini haklı buldu.

Mahkeme, Sih askerlerin, dini inançlarına bağlılıklarını ifade etmek için sakal bırakıp türban takabileceğini kaydederek, bunların görevlerini yapmalarına engel olmayacağı yönünde karar aldı.

Söz konusu üç Sih asker, ABD ordusunda Deniz Piyadeleri'ne katılmak için sınavları geçmiş ancak temel eğitim kampında kurallar gereği sakallarını kesip türbanlarını çıkarmaları istenince mahkemeye başvurmuştu.

Askeri yetkililer, davada, deniz piyadelerinin, ekip ruhu ve psikolojik dönüşümün bir parçası olarak aynı uygulamalara tabi olduğunu ve "bireyselliklerinden sıyrılması" gerektiğini savunmuştu.

Etiketler : abd asker sakal türban
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