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22 Haziran 2020 Pazartesi 18:32:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 18:32:00

ABD Libya'da çatışmanın tırmandırılmasına şiddetle karşı çıkıyor

Kaynak: AA

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ABD, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin gerek duyulması halinde ordusunun sınır dışında askeri görevde bulunabileceğini açıklamasının ardından Libya'da tüm taraflara "ateşkese bağlı kalmaları" çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin Twitter hesabında, "ABD, Libya'da tüm taraflarda çatışmanın tırmandırılmasına şiddetle karşı çıkıyor. Taraflara ateşkese bağlı kalmaları ve derhal müzakereleri sürdürmeleri çağrısı yapıyoruz. Birleşmiş Milletlerin 5 artı 5 görüşmeleri, Kahire Bildirgesi ve Berlin süreci yoluyla ilerleme inşa etmeliyiz." paylaşımı yapıldı.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da günlük basın toplantısında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin açıklamalarına ilişkin soruya, "Yakın dönemde artan şiddet ve dış aktörler tarafından yapılan açıklamalar, ciddi endişe kaynağı. Acilen gerginliğin azaltılması gerekiyor." yanıtını vermişti.

"TEK SEÇENEK BM NEZDİNDE MÜZAKERE EDİLMİŞ BİR ÇÖZÜM"

Stano, uluslararası aktörlerin gerginliği artırmak yerine azaltmaya odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Tek seçenek, Libya halkı ve bölge istikrarı için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde müzakere edilmiş bir çözüm." diye konuşmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını aktaran Abdulfettah es-Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." ifadesini kullanmıştı.

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