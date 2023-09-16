VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Libya'da selin yaşandığı bölgeler için 1 yıllık OHAL kararı
Şanlıurfa'da uyuşturucuya geçit yok: 160 kök Hint keneviri ele geçirildi
Afyonkarahisar'da iniş sırasında ağaçlara takılan helikopter düştü
Resmen duyurdular: Rus plakalı araçların ülkeye girişine yasak
Çocukları hedef alıyorlar! ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'den Suriye'de alçak uygulama
Durağa çarpan İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi
16 Eylül 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 17:15:00

ABD, Kuzey Kore'nin ihlallerine karşı adım atılması için BMGK'ye baskı yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore'nin "uluslararası hukuku ihlal eden provokasyonları" karşısında adım atılmasına yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) baskılarının süreceğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Sullivan, Kuzey Kore'nin "uluslararası hukuku ihlal eden provokasyonları" ve Rusya'ya silah satmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sullivan, Rusya ve Çin'in BMGK'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları etkisiz kılma ihtimaline ilişkin soruya, "Rusya'nın daha önce yaptıklarına bakıldığında, BMGK'nin daimi bir üyesi olarak temel sorumluluklarını yerine getirip getirmeyeceği konusunda endişelerimiz var." cevabını verdi.

Sullivan, "Kuzey Kore'nin uluslararası hukuku ihlal eden provokasyonları karşısında New York'un (BMGK'yi kastederek) daha fazla adım atması için baskı yapmaya devam edeceğiz." taahhüdünde bulundu.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Sullivan, "Japonya ve Güney Kore'den mevkidaşlarımla görüştüm. Üçümüz bu konuda istişare etme ve gelecek günlerde ve haftalarda atacağımız adımları koordine etme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüşmeye ilişkin Sullivan, ziyarete dair fikirlerinin değişmediğini belirterek, "Kuzey Kore'nin Ukraynalıları öldürmek üzere Rusya'ya silah sağlamasıyla ilgili görüşmelerin ilerlediğini" düşündüklerini dile getirdi.

Etiketler : abd kuzey kore provokasyon birleşmiş milletler güvenlik konseyi
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX