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ABD Kongresine "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı" sunuldu
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10 Haziran 2023 Cumartesi 00:15:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 00:15:00

ABD Kongresine "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı" sunuldu

Kaynak: AA

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ABD Kongresine, 3 Demokrat üye tarafından dünya çapında İslamofobi olaylarındaki artışa karşı "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı" sunuldu.

Temsilciler Meclisi Minnesota Milletvekili İlhan Omar'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, tasarıya New Jersey Senatörü Cory Booker ve Illinois Milletvekili Jan Schakowsky'nin ortak imza koyduğu belirtildi.

Tasarının, Kongre üyesi 21 milletvekili tarafından da desteklendiği kaydedildi.

Senatör Booker, açıklamada, İslamofobik söylem ve saldırıların ülke içinde ve dünyadaki Müslüman toplumunun güvenliğini ve refahını tehdit etmeye devam ettiğini belirtirken, İlhan Omar da "Müslüman karşıtı bağnazlık küresel bir olgudur. Politika yapıcılar olarak bizim bu sorunların birbiriyle bağlantılı ve küresel olduğunu anlamamızın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İslamofobiye maruz kalan Çin'de Uygurlar, Myanmar'da Arakanlılar ile Hindistan ve Sri Lanka'daki Müslüman toplumlar örnek gösterilerek, Yeni Zelenda ve Kanada'da beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların da Müslümanları hedef almasına değinildi.

Tasarıda, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Müslüman karşıtlığını izleme ve mücadele için özel temsilci atanması istenirken, ayrıca dünya çapında İslamofobi ile mücadelede ABD'nin liderliğini tesis etmek için kapsamlı bir strateji oluşturulması talep ediliyor.

Booker ve Omar, ilk kez Kongre'ye 14 Aralık 2021'de İslamofobi karşıtı yasa tasarısı sunmuş, tasarı Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 212'ye karşı 219 oyla kabul edilirken, Senato'da reddedilmişti.

Etiketler : temsilciler meclisi abd kongresi yasa tasarısı islamofobi
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