VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM, hayatını kaybeden Filistinli sayısının gerçek olduğunu duyurdu
İskoçya Başbakanı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
Gazze'de 24 saatte 14 BM çalışanı öldürüldü
Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi kararı... Marmaray seferleri ücretsiz!
İsrail: Gazze Şeridi'ndeki operasyonları genişlettik
Filistin'de iletişim krizi: Tüm bağlantılar koptu
27 Ekim 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 11:45:00

ABD Kongre üyesi Tlaib'den Cumhuriyetçi Taylor-Greene'e Filistin tepkisi: Susturulmayacağım

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin asıllı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, kendisi hakkında karar tasarısı sunan Cumhuriyetçi Marjorie Taylor-Greene'e tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Tlaib, İsrail-Filistin çatışmasındaki tavrından dolayı kendisini "Antisemitik eylemler" gerekçesiyle kınamak için karar tasarısı sunan vekile yönelik: "Marjorie Taylor-Greene'in akıl almaz karar tasarısı, İslamofobiktir ve savaş karşıtı, barış yanlısı Yahudilere bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Devam eden şiddetin durdurulmasını ve ateşkesi isteyen Yahudilerin yanında olduğunu belirten Tlaib, "Sindirilmeyeceğim, insanlığımdan mahrum edilmeyeceğim, susturulmayacağım." ifadelerine yer verdi.

Greene, Temsilciler Meclisinde, Tlaib'in İsrail-Filistin çatışmasındaki tavrının "antisemitik olduğu" gerekçesiyle kınanması için karar tasarısı sunarak, "Tlaib, Temsilciler Meclisinde Hamas yanlısı bir başkaldırma düzenlemiş, birçok kez Yahudi karşıtı hareketlerde bulunmuş ve İsrail'e olan nefretini göstermiştir." ithamında bulundu.

Greene'in, Tlaib hakkında sunduğu tasarı Temsilciler Meclisinin göreve başladığı 1 Kasım'dan itibaren 48 saat içinde oylanması gerekiyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 106 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.

Etiketler : filistin gazze israil rashida tlaib
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Kültür buluşması

Kültür buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX