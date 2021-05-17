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17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:30:00

ABD Kongre üyelerinden Biden yönetimine sert uyarı: İsrail'e destek yasa dışı

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ABD'de kongre üyelerinden işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki geldi. ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini İsrail'e destek verdiği için suçlayan kongre üyesi Bernie Sanders, "ABD'nin İsrail'e yardımı ve insan hakları ihlallerini desteklemesi yasa dışıdır" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre üyeleri, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısını durdurmasını istedi.

İsrail'e destek veren ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin Filistin konusunda tarafsız olmasını isteyen ABD Kongresinde Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders, "ABD'nin İsrail'e yardımı ve insan hakları ihlallerini desteklemesi yasa dışıdır" dedi.

Sanders, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Gazze'deki yıkım mantıksız. Derhal ateşkes talep etmeliyiz. Filistinlilerin öldürülmesi sona ermelidir. Ayrıca İsrail'e yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardıma derinlemesine bakmalıyız. ABD yardımının insan hakları ihlallerini desteklemesi yasa dışıdır.

MÜSLÜMAN KONGRE ÜYESİ: MİDE BULANDIRICI

ABD'li Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD yönetiminin İsrail'in Filistin'deki saldırılarına desteğini "mide bulandırıcı" ve "ahlak dışı" olarak niteledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ateşkes çağrısına destek vermeyen tek ülke olduğunu ifade eden fotoğrafa yer veren Omar, paylaşımı şöyle;

ABD'nin bu şiddetli katliamı desteklemesi mide bulandırıcı ve ahlak dışı. ABD'nin aktif bir şekilde ateşkesi engellediği ve sivillerin katledilmesine izin verdiği başka bir zaman bilmiyorum.

"SALDIRILAR ABD'NİN DESTEĞİYLE OLUYOR"

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Gazze'de Associated Press (AP) ve Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından vurularak yerle bir edilmesinin "ABD'nin desteğiyle" olduğunu kaydetti.

Ocasio-Cortez'in Twitter'dan paylaştığı mesaj:

Bu, ABD'nin desteğiyle oluyor. Hiçbir sözcünün lafı ne kadar çevirdiğini umursamıyorum. ABD, BM'nin ateşkes çağrısını veto etti. Biden yönetimi bir müttefikine karşı sesini çıkarmıyorsa, kime karşı çıkar? Nasıl insan hakları savunuculuğunda güvenilir olurlar?
Etiketler : ABD İSRAİL GAZZE FİLİSTİN
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