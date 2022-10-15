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15 Ekim 2022 Cumartesi 10:42:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 10:42:00

ABD, kendi envanterinden Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat verecek

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya Amerikan ordusunun envanterinden sağlanmak üzere aralarında Yüksek Hızlı Anti-Radyasyon Füzeleri (HARM) de bulunan 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat yardımı yapacağını duyurdu.

Ukrayna'ya 4 Ekim'de ABD ordusunun envanterinden 625 milyon dolar yardım yapan Pentagon yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, başkanın Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ordunun envanterinden 725 milyon dolara kadar silah ve ekipman çekme yetkisi verdiğini duyurdu." denildi.

Bunun Ağustos 2021'den bu yana ABD ordusunun envanterinden Ukrayna'ya verilen 23'üncü silah yardım paketi olduğu belirtilen açıklamada, yeni paketle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bu yeni güvenlik yardım paketi şunları içerir: Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat; 23 bin 155 mm top mermisi; 500 hassas güdümlü 155 mm top mermisi; 5 bin 155 mm'lik Uzaktan Kumandalı Zırh Delici Mayın (RAAM) Sistemi, 5 bin tanksavar silahı; Yüksek Hızlı Anti-Radyasyon Füzeleri (HARM); 200'den fazla Yüksek Hareketli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç (HMMWV); hafif silahlar ve 2 milyondan fazla hafif silah mühimmatı ve tıbbi malzemeler."

Pentagon'un bu duyurusu, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Ukrayna Savunma Temas Grubu'nda yaklaşık 50 ülkenin savunma bakanlarını bir araya getiren ve katılımcı ülkelerin ek güvenlik yardımı sağlamayı taahhüt ettiği toplantının ardından geldi.

O toplantıda Almanya, Ukrayna'ya taahhüt edilen dört IRIS-T hava savunma sisteminden ilkini teslim etmişti.

Almanya ayrıca ek MARS roket sistemi ve obüs teslim edeceğini duyurmuştu.

İspanya ise Ukrayna'ya hava savunma amacıyla için dört HAWK füzesi lançeri sağlayacağını duyurmuştu.

Ukrayna Avrupa ve ABD'den gelişmiş hava savunma sistemleri istiyor ancak ve ABD'nin son zamanlarda duyurduğu yardımların ulaşmasının da haftalar alabileceği konuşuluyor.

Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemlerinin ne zaman gönderileceği sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Sağlayacağımız yeni sistemler acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için. Ayrıca üretimi daha uzun süre alacak sistemler temin ediyoruz. Bazı sistemlerin verilmesi haftalar ve aylar, bazılarının ise yıllar sürebilir. Örneğin geçen günlerde Ukrayna'ya 18 ilave HIMARS vereceğimizi duydunuz. Bunları satın aldık ama üretilmesi ve sunulması birkaç yıl alacak. Ancak 4 HIMARS sistemi hemen verilecek halde."

Etiketler : Ukrayna RUSYA ABD
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