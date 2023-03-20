ABD, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması dolayısıyla Türkiye ve BM'ye minnettar

ABD, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması dolayısıyla Türkiye ve BM'ye minnettar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması dolayısıyla Türkiye ve BM'ye çabaları dolayısıyla minnettar olduklarını belirterek, bu sayede hafta sonu tonlarca mısır taşıyan gemilerin savaş sebebiyle gıda kıtlığı yaşayan düşük ve orta gelirli ülkelere gidebildiğine dikkati çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki saldırılarını durdurması için baskı yapmaya çağırdıklarını söyleyen Kirby, Ukrayna'nın karar mekanizmasında olmadığı bir ateşkesin de mümkün olmayacağının altını çizdi.

John Kirby, Putin'in ülkesinin Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Donetsk bölgesine bağlı Mariupol kentine gerçekleştirdiği ziyarete de değinerek, Mariupol'un savaş alanından uzak bir bölge olduğunu, Putin'in asıl "bombaladıkları şehirlere" giderek neden oldukları zayiatı görmesini umduklarını söyledi.

Rusya'nın hala Bahmut'u ele geçiremediğini kaydeden Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık ek mühimmat yardımı yapacağını bildirdi.

"BLİNKEN'IN ZİYARETİ İPTAL EDİLMEDİ, ERTELENDİ"

Kirby, özellikle Çin'in "dünyadaki Amerikan liderliğinden" hoşlanmadığını ve bu nedenle Çin ile Rusya'nın son dönemde daha yakın ilişkiler geliştirdiklerini öne sürdü.

Diğer taraftan Başkan Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmek istediğini hatırlatan Kirby, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da Pekin ziyaretinin iptal olmadığını sadece ertelendiğini vurguladı.

Kirby, bu kapsamda Hazine Bakanı Janet Yellen ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun ekonomik meseleleri ele almak için Çin'e ziyaret gerçekleştirme olasılıklarını Çinli yetkililerle görüştüklerini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Çin ile aralarında askeri diyaloğun açık olmamasını "önemli bir sorun" olarak niteledi.

"MÜZAKERELERİ SÜRDÜRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Irak işgalinin 20. yılı nedeniyle bu ülkenin önemli ortaklardan olduğunu vurgulayan Kirby, terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de önemli bir tehdit olmaya devam ettiğine işaret etti.

Bunların yanı sıra İsrail ve Filistinli yetkililerin bir araya geldiği ikinci Akabe toplantısının taraflar arasındaki gerilimi azaltmak için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kirby, "Ramazan ayı, Hamursuz bayramı ve Paskalya dönemine girerken bu müzakereleri sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

TRUMP'IN PROTESTO ÇAĞRISI

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de toplantıda, eski Başkan Donald Trump'ın "tutuklanacağını söyleyip destekçilerini protestoya çağırmasına" ilişkin Biden'ın "barışçıl protesto" hakkına saygı duyduğunu söylediğini hatırlatarak, olası protestolara "hazırlıklı olduklarını" söyledi.

Basın toplantısında bazı gazeteciler, sözcülerin sürekli aynı gazetecilere soru hakkı tanımasını eleştirdi.

Bunun üzerine Jean-Pierre'in her zamankinden farklı olarak "arka sıralardaki gazetecilere" daha çok soru hakkı vermesi dikkati çekti.