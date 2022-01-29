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29 Ocak 2022 Cumartesi 19:36:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 19:37:00

ABD kara teslim: 10 eyalette acil durum ilan edildi

Kaynak: AA

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ABD'nin doğu yakasında orta ve kuzeydoğu eyaletlerini vuran şiddetli kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

ABD'de gün boyu sürmesi beklenen yağış nedeniyle ülkenin doğu kıyılarındaki Virginia'dan Maine'a uzanan eyaletlerde yaklaşık 55 milyon kişiye "kış hava durumu uyarısı" yapıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, "bomba siklonu" olarak sınıflandırdığı tipi şeklindeki şiddetli kar yağışının özellikle "New England" denilen ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde yoğun olacağını açıkladı.

Vermont, New Hampshire, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island ve Maine'in bazı bölgelerinde fırtınanın yer yer saatte 115 kilometreye ulaşacağına ve karın bir metreyi bulabileceğine işaret edildi.

10 EYALETTE "ACİL" DURUM İLANI"

New Jersey'in Atlantik kıyıları ve Long Island bölgesinin doğusunda kar kalınlığı yarım metreye çıkabilir, New York şehri, Delaware, Maryland ve Virgina'da ise 25 santimetre civarında olması bekleniyor.

New York ve New Jersey de dahil kar yağışının etkili olduğu yaklaşık 10 eyalet "acil durum" ilan ederken, yetkililer vatandaşlara "mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları" çağrısında bulundu.

TARİHİ BİR KAR FIRTINASI OLMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Kar yağışının en fazla etkisini gösterdiği şehirlerden Boston'da dün gece 21.00'den itibaren "kar acil durumu" alarmına geçildi.

Boston Belediye Başkanı Michelle Wu, "Bu, tarihi bir kar fırtınası olma potansiyeline sahip, çok büyük. Bunun yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarla tehlikeli bir fırtına olması muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.

4 BİN 500'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Hava şartları nedeniyle Boston ile Washington D.C arasındaki tren seferleri durdurulurken, bölgedeki ülkenin en yoğun havalimanlarında da 4 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

Delaware eyaletinin 3 ilçesinden 2'sinde yalnızca temel personelin araç kullanmasına izin verilirken, Virginia'da yüzlerce sürücü kar fırtınası nedeniyle Interstate 95 kara yolunda mahsur kaldı.

Yetkililer, şiddetli fırtına dolayısıyla kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, vatandaşları olası elektrik kesintilerine hazır olmaları konusunda uyardı.

Etiketler : ABD Kar yağışı acil durum
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