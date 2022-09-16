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ABD: İzyum'da bulunan toplu mezarlar korkunç ve tiksindirici
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16 Eylül 2022 Cuma 23:57:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 23:57:00

ABD: İzyum'da bulunan toplu mezarlar korkunç ve tiksindirici

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrinde bulunan toplu mezarlar konusunda, "Bu durum korkunç ve tiksindirici" yorumunu yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük Beyaz Saray basın brifingine katılarak ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmelerindeki programının ayrıntılarını paylaştı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağ için BM Genel Kurulu hitabını 21 Eylül'de gerçekleştireceğini belirten Kirby, Biden'ın aynı gün AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadeleye ilişkin bir zirveye ev sahipliği yapacağını aktardı.

Gıda zirvesine Blinken başkanlık edecek

Kirby, normalde Biden'ın başkanlık etmesi beklenen ve 20 Eylül'de düzenlenecek gıda zirvesine de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın başkanlık edeceğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kirby, ABD'nin dün Ukrayna'ya yönelik 600 milyon dolarlık yeni savunma yardımı paketini açıkladığını anımsatarak, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtti.

Kirby, Harkiv'in İzyum kentinde bulunan toplu mezarlara da dikkati çekti:

"Bu mezarlardaki cesetlerin birçoğunun sivil olduğu söyleniyor. Bu durum korkunç, tiksindirici. Ayrıca ne yazık ki bize Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşındaki ahlaksızlığını ve gaddarlığını anımsatıyor. Rus güçlenin Ukrayna'daki savaş suçlarını ve gaddarlıklarını belgelemeye yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğiz ve Rusya'dan yaptıklarının hesabının sorulmasına yönelik ulusal ve uluslararası çabaları destekleyeceğiz."

Etiketler : Beyaz Saray Rusya-Ukrayna savaşı ABD
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