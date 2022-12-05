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05 Aralık 2022 Pazartesi 08:03:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 08:03:00

ABD istihbaratı savaşın gidişatını açıkladı: Putin tam olarak göremiyor

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Ukrayna-Rusya savaşında dokuz ay geride kalırken, ABD'de istihbarat yetkilileri önemli bir noktaya dikkat çekerek savaşın gidişatını açıkladı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Ukrayna'daki savaşın son dönemde yavaş bir tempoda seyrettiğini, bunun kış aylarında daha da yavaşlayacağını öne sürdü. Haines, ABD istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Putin'in şu aşamada ordusunun ne kadar zor durumda olduğunu tam olarak göremediğine inandığını kaydetti.

ABD istihbaratı, Ukrayna'daki çatışmaların yavaşlamaya başladığını ve bunun önümüzdeki kış aylarında da devam edeceğini düşünüyor.

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya ve Ukrayna kuvvetlerinin bahar aylarında karşı saldırı için "onarım, ikmal ve yeniden yapılandırmaya" gideceğini söyledi.

Son dönemde Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenliyordu.

Ukrayna'daki savaş dokuzuncu ayına girdi, ancak Rusya ele geçirdiği toprakların yarısından fazlasını kaybetti.

Haines, California'daki bir savunma forumunda, çatışmaların şu anda Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut ve Donetsk bölgesi çevresinde yoğunlaştığını söyledi.

Rusya'nın geçen ay Herson bölgesinin batısındaki birliklerini çekmesinin ardından çatışmaların yavaşladığını belirten Haines, şöyle konuştu:

"Çatışmaların yoğunluğunun azaldığını şimdiden görüyoruz ve önümüzdeki aylarda da bunu görmeyi umuyoruz."

Haines, hem Ukrayna hem de Rus ordularının kıştan sonra herhangi bir karşı saldırıya hazırlanmak isteyeceğini söyledi ve ekledi:

"Ancak Rusların bunu yapmaya gerçekten hazır olup olmayacağı konusunda ciddi şüphelerimiz var."

Haines, ABD istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu aşamada ordusunun ne kadar zor durumda olduğunu tam olarak göremediğine inandığını kaydetti.

"Moral eksikliği, ikmal, lojistik ve karşı karşıya oldukları bir dizi sorun nedeniyle cephane kıtlığı görüyoruz" dedi.

Bu arada Cumartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı müttefiklerinin Rus petrol ihracatına koyduğu tavan fiyatı "zayıf" olarak nitelendirdi ve bunun Rus ekonomisine zarar verecek kadar "ciddi" olmadığını savundu.

Pazartesi günü yürürlüğe girecek olan üst sınır, ülkelerin deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolünün bir varili için 60 dolardan fazla ödeme yapmalarını engellemeyi amaçlıyor.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın petrolünü üst sınırın altında satmayacağını açıkladı.

Ekim ayındaki son toplantılarında, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden oluşan O PEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) grubu, petrol fiyatlarının yükselmesi amacıyla üretimi Kasım ayından itibaren günde 2 milyon varil azaltmaya karar verdi.

Bu adımın ardından Washington O PEC+ grubunu Rusya'nın yanında yer almakla suçladı.

Ekim ayından bu yana, küresel büyümenin yavaşlaması ve yüksek faiz oranları nedeniyle petrol fiyatları düştü. OPEC kaynakları, grubun büyük olasılıkla bir politika değişikliğine gideceğini söylüyor.

Bu arada Ukrayna istihbarat servisi, Kiev hükümetinin Rusya'nın işgalini desteklemekle suçladığı 10 üst düzey Ortodoks Kilisesi yetkilisine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Bu yetkililerin varlıkları, beş yıl süreyle dondurulacak.

Etiketler : ABD istihbaratı ukrayna rusya savaş
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