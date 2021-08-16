ABD istihbaratı Biden yönetimini suçladı: Uyardık, ama kimse kulak asmadı

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın 10 gün içerisinde tüm ülkeyi ele geçirmesi, ABD istihbaratının zafiyeti olarak yorumlandı. Kaliforniya Senatörü Jackie Speier, "Bu bir istihbarat hatasıdır. Taliban'ı küçümsedik." dedi. Ancak bazı ABD yetkilileri, durumun "istihbarat zafiyetinden" kaynaklanmadığını açıkladı.

Aksam.com.tr'nin ABC News'ten aktardığı habere göre, ABD istihbaratı yetkilileri Taliban'ın ülkeyi ele geçirme potansiyeli hakkında uyardı, ancak iddiaya göre Joe Biden yönetimi bu istihbaratı ciddiye almadı.

"Biden yönetimi istihbaratımıza kulak asmadı"

İsmini gizli tutan bir ABD istihbarat yetkilisi, "ABD yönetimi, Taliban'ın kısa süre içerisinde her şeyi ele geçirebileceği konusunda uyarıldı, ancak kimse buna kulak asmadı." diye konuştu.

"İstihbarat ekiplerinin çıkarımları, tam olarak bugün gelinen noktayı işaret ediyordu, ancak Joe Biden yönetiminin tek yaptığı, kulağını tıkamak oldu."

Öngörülen süre 90 gündü, bir hafta sürdü

ABD yönetimi, Afganistan'ın başkenti Kabil'in yaklaşık 90 gün içerisinde Taliban yönetimine geçebileceğini öngörüyordu, ancak bu durum yalnızca bir hafta sürdü.