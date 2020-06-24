ABD, İsrail'in ilhak planları konusunda BM Güvenlik Konseyinde yalnız kaldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 14 ülke, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhakıyla uluslararası hukuku ihlal edeceği endişesini paylaşırken, konseyin daimi üyesi ABD bu konudaki sessizliğiyle uluslararası toplumda yalnız kaldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, "Birçoğunuzun İsrail'in Batı Şeria'daki potansiyel genişlemesinden endişe duyduğunu anlıyorum ama sizden aynı zamanda Filistin liderliğini de eylemlerinden sorumlu tutmanızı istiyoruz." dedi.

Filistin'den, Trump yönetiminin ''barış planı ve vizyonu'' konusunda ABD ile çalışmasını isteyen Craft, "Bizim planımız 'işine gelirse' diyen bir plan değil, değişmeyecek bir plan da değil, bir açılış teklifi, müzakere için bir başlangıç, son değil." ifadelerini kullandı.

Craft, ''eski argümanlarla'' İsrail-Filistin sorununun çözülmeyeceğini savunarak, uluslararası topluma ve Filistin'e, ABD'nin planını reddetmemesi çağrısı yaptı.

BMGK'nin 14 üyesi ise İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhakının uluslararası hukuku ihlal edeceği endişesini paylaşarak, İsrail hükümetine bu planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.