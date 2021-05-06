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06 Mayıs 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2021 Perşembe 10:00:00

ABD, İsrail'in Filistin şiddetinden "endişeli"

Kaynak: AA

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ABD, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistin tarlalarını ateşe vermesinden endişe duyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Jalina Porter, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistin tarlalarını ateşe vermesinden endişe duyduklarını belirtti.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Porter, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistin çiftliklerini yakmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür haberlerden derin endişe duyuyoruz. İsrail'in tansiyonu artıracak ve bizi barıştan daha da uzaklaştıracak tek taraflı adımlardan kaçınmasının kritik olduğunu ifade etmeye devam edeceğiz."

İsrailli yerleşimcileri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Burin köyüne yakın tarla ve zeytinlikleri ateşe vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Etiketler : ABD Dışişleri Sözcüsü Jalina Porter ABD İSRAİL FİLİSTİN
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