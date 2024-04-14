ABD, İsrail'den İran saldırısına karşılık vermeden önce son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Austin, Gallant'tan, İsrail'in, İran saldırılarına herhangi bir karşılık vermeden önce ABD'yi son gelişmeler hakkında bilgilendirmesini istedi.

Gallant da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, görüşmede, İran saldırısına karşı İsrail'in savunma operasyonlarını anlattığını belirterek, "her türlü tehditle yüzleşmeye hazır, vatandaşlarını savunmaya da kararlı olduklarını" ifade etti.

Bakanlar, son 24 saat içinde ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirmiş oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran'ın ülkesine yönelik hava saldırısının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşmüştü.

İsrail Güvenlik Kabinesi de İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesine yetki vermişti.

Savaş Kabinesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.