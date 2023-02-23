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23 Şubat 2023 Perşembe 10:15:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 10:15:00

ABD, İsrail ordusunun Nablus kentine düzenlediği baskından kaygılı

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskında sivil can kaybı ve yaralanmalardan kaygı duyduklarını söyledi.

Günlük basın toplantısında İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği saldırıyı değerlendiren Price, "İsrail ve Batı Şeria'daki şiddet seviyesinden oldukça endişeliyiz. Bugün Nablus'ta İsrail'in terörle mücadele operasyonunda militanlar dahil 10 Filistinli öldürüldü ve 100'den fazla Filistinli yaralandı. Yaralılara acil şifalar diliyoruz, kalbimiz orada öldürülen sivillerin aileleriyle birlikte. İsrail'in karşı karşıya olduğu gerçek güvenlik endişelerinin farkındayız. Aynı zamanda, çok sayıda yaralı ve sivil can kaybından derin endişe duyuyoruz." dedi.

Batı Şeria'daki güvenlik durumunu iyileştirmek için tarafların acilen birlikte çalışması gerektiğinin altını çizen Price, İsrail'i Filistinli aileleri evlerinden çıkarma, yıkım, yasadışı yerleşim gibi gerilimleri alevlendirecek eylemlerden vazgeçmeye çağırdıklarını belirtti.

Price, "Tutarlı bir şekilde ifade ettiğimiz üzere İsrailliler ve Filistinliler emniyet ve güvenlik içinde yaşamayı eşit derecede hak ediyor. Sadece gerilimin yükseldiği bu günlerde değil, bu yönetim göreve geldiğinde beri sürekli olarak hem İsraillileri hem de Filistinlileri gerilimleri alevlendirecek ve şiddetlendirecek adımlardan kaçınmaya çağırdık." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSUNDAN NABLUS'TA KATLİAM

İsrail güçleri dün sabah, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Etiketler : abd israil katliam

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