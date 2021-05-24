  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
14 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den şoke eden Gazze açıklaması!
Beyaz Saray: Belarus rejiminin gazetecilere yönelik taciz ve keyfi tutuklamalarını kınıyoruz
Türkiye'de vaka sayısı 8 binin altında
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 oldu
PKK/YPG'li bir terörist Kilis'te Suriye sınırında yakalandı
Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği semalarında uçacak
İmzalar atıldı: Türkiye, Polonya'ya 24 SİHA ihraç edecek
Bakan Koca: 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık
İsrail polisi: İki haftada İsrail vatandaşı 1550 Filistinli gözaltına alındı
DSÖ'den 'Salgında başa dönebiliriz' uyarısı
MİT ve TSK'dan müthiş operasyon!
Dünyanın En Büyük Proje Yarışmasından Türk Öğrencimize Büyük Ödül
Türkiye'nin Libya desteği Avrupa için korkutucu
T3 Vakfı'ndan teknolojinin milli takımlarına uluslararası destek
Koronavirüsü bir dakikada tespit eden nefes testi Singapur'da onaylandı
Taksim'deki cami Başkan Erdoğan'ın katılımıyla cuma günü açılacak
Hedefi açıkladı! "Türkiye ve Rusya ilişkilerini ileriye taşıyacağız"
Bakan Dönmez'den flaş açıklama: Haziran'ı bekleyelim
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Yarın başlıyor
YouTube'dan tepki çeken reklam adımı
Deprem korkusuyla mucit oldu
Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı
RESİM YAPARKEN GÖRME ENGELİ KALKIYOR
32 yıldır eşine kuaförlük yapıyor
24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:45:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:46:00

ABD'den şoke eden açıklama: İsrail Gazze operasyonunda hedefine tam ulaşamadı

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail'in iddia ettiği gibi Gazze'de Hamas'ın saldırı altyapısının imha edilmesi hedefini tam gerçekleştiremediğini, bu nedenle Hamas'ın kabiliyetlerini zayıflatmak için çaba göstereceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu'ya düzenleyeceği seyahate ilişkin gazetecilere bilgi veren bir Dışişleri yetkilisi, çatışmaların durmuş olması ve tarafların şimdiye dek ateşkese uymuş olmasından dolayı rahatladıklarını kaydetti.

Yetkili, Blinken'ın bölge ziyaretinin amacının ateşkesi kalıcı hale getirme ve Gazze'ye yapılacak yardımlar gibi konuları bölge müttefikleri ile görüşmek olduğunu belirtti.

Ateşkesin sağlanmasına katkı sağlayan Ürdün ve Katar'a teşekkür eden yetkili, "Mısır'ı, şiddeti durdurmaya aracı olmak üzere oynadığı kritik rolden dolayı takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yapılacak yardımlarda Hamas'ın bir engel çıkarma ihtimaline yanıt veren yetkili, Hamas'ın yardımların girişine izin vermesini beklediğini ve Mısır'ın burada da önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

-İsrail'in hedeflerini gerçekleştirdiği iddialarına yanıt

Bir gazetecinin, "İsrail'in bu operasyondaki amaçlarının Hamas'ın yeniden saldırı yapma kabiliyetini tamamen yok etmek olduğu açıklamasını dikkate alarak İsrail'in bu hedefini gerçekleştirdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna yetkili şu yanıtı verdi:

"Hamas'ın saldırı kabiliyetlerini yok etme konusunda bakışımız şu şekildedir; elbette ki bu tamamlanmadı. Hala orada sahadalar. Orada duruyorlar ve bu yüzdendir ki bu dosya (ABD Dışişlerinin Filistin dosyası) konusundaki angajmanımızı Hamas'ın kabiliyetlerini zayıflatmak ve kontrol altına almak için yeniden yapılandırıyoruz. Ama taraflardan aldığımız taahhüdü son derece ciddiye alıyoruz ve ateşkese en azından kısa dönemde uyulacağını umuyoruz."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu hafta Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman'ı ziyaret edecek.

Etiketler : ABD Gazze israil
Aman Kerem duymasın

Aman Kerem duymasın
Senaristlerden yana dertli

Senaristlerden yana dertli
Sette son günler

Sette son günler
Kahkaha rüzgarı esecek

Kahkaha rüzgarı esecek
Ajda'dan destek

Ajda'dan destek
Ortaklığa devam

Ortaklığa devam
Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı

Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı
Yunanlılarla ‘İzmir' filmi

Yunanlılarla ‘İzmir' filmi
Bodrum'da beach açtı

Bodrum'da beach açtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER