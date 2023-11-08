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08 Kasım 2023 Çarşamba 08:53:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 08:53:00

ABD-İsrail arasında "Gazze" çatlağı! Biden, Netanyahu'dan yanıt bekliyor

Kaynak: IHA

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Gazze'de 3 günlük ateşkes çağrısında bulunduğu iddia edildi

ABD basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Başkan Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nde 3 günlük ateşkes çağrısında bulunduğu öne sürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, dünyanın dört bir yanından ateşkes çağrıları devam ediyor. ABD basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde 3 günlük ateşkes çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.

Biden'ın Netanyahu'ya ateşkesin Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasına yardımcı olacağını söylediği ifade edilen haberde, İsrail ve Katar'ın Hamas'ın 10-15 rehineyi serbest bırakacağı ve 3 günlük arayı tüm rehinelerin kimliklerini doğrulamak için kullanacağı bir teklifi tartıştıkları aktarıldı.

Haberde ayrıca, Netanyahu'nun Hamas'a güvenmediğini ve rehinelerle ilgili bir anlaşmaya hazır olduklarına inanmadığını söylediği belirtildi.

BİDEN VE NETANYAHU GAZZE'DE "TAKTİKSEL DURAKLAMAYI" ELE ALMIŞTI

Biden ile Netanyahu'nun dün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, sivillere devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmaları için fırsat verilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama ihtimalini tartıştı" denilmişti.

Etiketler : abd israil netanyahu gazze biden
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