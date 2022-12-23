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'ABD iş birliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı'
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23 Aralık 2022 Cuma 20:48:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 20:48:00

Çin Dışişleri Bakanı: ABD iş birliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı

Kaynak: AA

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin bir yandan Çin'i çevrelemeye çalışırken diğer yanda diyalog kurmaya çalışmaması gerektiğini belirterek, böyle bir tavrın kaçılmaz olarak çatışmayla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde ilişkilerde son dönemde artan gerilimlere dair görüşlerini dile getirdi.

Washington'ın bir yandan Çin'i çevreleme politikası izlerken diğer yandan diyalog arayışında olmasının anlamsız olduğunu söyleyen Vang, "ABD iş birliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı." ifadesini kullandı.

Vang, sıfır toplamlı oyun mantığına dayalı bir rekabetin yalnızca sürtüşmeyle ve "kafa kafaya çarpışmayla" sonuçlanacağına dikkati çekerek "Bu tavır makul rekabete değil, akıl dışı baskıcılığa yol açıyor. Farklılıkları yönetmek yerine çatışmayı artırıyor. Geçmişte Çin'e karşı başarılı olmadı, gelecekte de olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

"SALAM DİLİMLEME" TAKTİĞİ

Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğinin altını çizen Vang, "ABD, Çin'in meşru kaygılarına kulak vermeli, çevreleme siyasetini ve kalkınmasını baskılamayı, salam dilimleme taktikleriyle kırmızı çizgilerini sınamayı bırakmalı." diye konuştu.

Vang'ın, Blinken'ın gelecek ay Pekin'e yapmayı planladığı ziyaret öncesinde gerçekleşen görüşmede sert bir söylem benimsemesi dikkati çekti.

"Salam dilimleme" ifadesiyle, ABD'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile ilişkilerini geliştirerek Pekin'in Ada üzerindeki egemenlik iddiasının temelini aşındırmasını kabul etmeyeceklerini ima eden Vang, Ukrayna konusunda ise uluslararası toplumun tarafları barış görüşmelerine teşvik etmesinden yana olduklarını, Çin'in krizin çözümü için "kendi tarzında" yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini vurguladı.

ABD'DEN AÇIKLAMA: İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULMALI

ABD Dışişleri Bakanlığı ise görüşmeye ilişkin açıklamasında, Blinken'ın, iki ülke ilişkilerinin sorumlu şekilde yönetilmesi ve taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması gereğine işaret ettiği kaydedildi.

Blinken'ın ayrıca Rusya'nın Ukrayna ile savaşının küresel güvenliğe ve ekonomik istikrara verdiğini zarar dair endişelerini dile getirdiği, COVID-19 konusunda uluslararası topluma karşı daha şeffaf olunması gerektiği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Etiketler : Çin Dışişleri Bakanı Blinken Washington
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