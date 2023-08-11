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ABD, İran'da tutuklu bulunan Amerikalılarla ilgili müzakerelerin sürdüğünü açıkladı
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11 Ağustos 2023 Cuma 23:14:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 23:14:00

ABD, İran'da tutuklu bulunan Amerikalılarla ilgili müzakerelerin sürdüğünü açıkladı

Kaynak: AA

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Beyaz Saray, İran'da tutuklu ABD vatandaşlarının tamamen serbest bırakılıp ülkeye dönmeleri için yürütülen müzakerelerin devam ettiğini belirterek, henüz bir anlaşmaya varılmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'da hapisten çıkarılıp ev hapsine alınan 5 ABD vatandaşıyla ilgili müzakerelerin aktif bir şekilde devam ettiğini belirten Kirby, konuyla ilgili detay veremeyeceğini söyledi.

Kirby, tutuklu Amerikalıların hapishaneden çıkarıldığına ancak hala İran'da olduğuna işaret ederek, müzakerelerin sona ermediğini ve bir anlaşmaya henüz varılmadığını vurguladı.

İran'ın Güney Kore'de dondurulan varlığının da 6 milyar dolar olduğunu teyit eden Kirby, İran'ın bu parayı ne şekilde kullanılabileceğiyle ilgili kısıtlamalar olacağını ifade etti.

NÜKLEER KONUSUNDA GÖRÜŞME YOK

Kirby, nükleer programıyla ilgili ise İran'la aktif bir müzakere yürütülmediğini, Tahran'ın daha önceki müzakerelere iyi niyetle katılmayarak, görüşülen konunun dışındaki meseleleri gündeme getirdiğini aktardı.

İran'daki protestoların da sürece etkisine dikkati çeken Kirby, İran ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) odaklanmadıkları mesajını yineledi.

Kirby, "Şu anda odaklandığımız şey, bu Amerikalıların yurda dönmesi, müzakereler bununla ilgili. Söz konusu müzakereler hassas, kırılgan ve kesinlikle henüz bitmiş değil." dedi.

Fox News'e verdiği röportajda da Kirby, tutukluların hapishaneden çıkarılmasını "iyi bir ilk adım" şeklinde niteleyerek, müzakerelerin henüz başında olduklarını söylemişti.

TUTUKLULARIN EV HAPSİNE TRANSFER EDİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Beyaz Saray, dün, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının hapishaneden çıkarılıp ev hapsine alındığını teyit etmişti.

ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, iki ülkenin İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.

Bakıri, "Amerika'nın birkaç yıldır hukuksuz bir şekilde el koyduğu milyarlarca dolarlık İran varlığının serbest bırakılması süreci başladı." ifadesini kullanmıştı.

İki ülkenin karşılıklı tutukluları serbest bırakacağına işaret eden Bakıri, "İran, Amerika'nın yükümlülüklerine bağlı kalması için gerekli garantiyi aldı. Amerika'da yasadışı bir şekilde alıkonulan çok sayıda İranlının serbest bırakılması bu kapsamdadır." bilgisini paylaşmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Güney Kore'de dondurulan 6 milyar dolar ile ilgili ise "Kaynakların ve mali varlıkların kullanılması yöntemi İran'ın tasarrufundadır. Bu kaynaklar yetkili makamlarca belirlendiği şekilde ülkenin çeşitli ihtiyaçları için harcanacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Etiketler : beyaz saray abd iran
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