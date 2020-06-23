  • BIST
    115339
  • Dolar
    6,8521
  • Euro
    7,7550
  • Altın
    389,1100
İstanbul
19 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
200 engelli öğretmen ataması yapıldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi
Beşiktaş'ta gözler transferde
Bakan Koca'dan İstanbul paylaşımı: 4 kişinin tedavisi devam ediyor
TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a 'Libya' tepkisi
Camiler 5 vakit cemaatle namaza açılıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için gönderdiği yardımlar Paraguay'a ulaştı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, ABD'li Robert C. O'Brien ile kritik görüşme
ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye tasarı sundu
Bakan Selçuk'tan İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili açıklama
MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den sınır dışı edilen 6 Guatemala vatandaşının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntüler!
Putin anayasa oylaması öncesinde ekonomiye ilişkin vaatlerini açıkladı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 675'e yükseldi
Liberya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 1 ay uzatıldı
Ruhani: Petrol ihracatımız artık Hürmüz Boğazı'na göbekten bağlı değil
İspanya'da Koronavirüs'ten son bir haftada 14 kişi öldü
Rehberlik ve araştırma merkezleri 6 Temmuz'da hizmete başlayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İlgili tüm kurumlar görev başında
Meksika'da 7.7 büyüklüğünde deprem!
Dünyada 6,5 milyon enerji çalışanı Kovid-19 nedeniyle işini kaybedebilir
23 Haziran 2020 Salı 20:59:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 20:59:00

ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye tasarı sundu

Kaynak: AA

ABONE OL

BM Güvenlik Konseyinin 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekim ayında sona eriyor.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun yenilenmesini öngören bir karar tasarısı sundu.

BM Güvenlik Konseyinin 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekim ayında sona eriyor.

Uluslararası yaptırımların yenilenmesini isteyen ABD, BM Güvenlik Konseyine sunduğu yeni karar tasarısında, İran'a silah ve ilgili materyallerin satışı, tedariki ve transferinin yasaklanmasını talep ediyor.

Tasarıda, ülkelere, İran'a giden gemilerde yasaklı malzemeler olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğu sürece, denetleme çağrısı da yapılıyor.

Rusya ve Çin ise İran'a yönelik yaptırımların yenilenmesine karşı çıkıyor.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, BMGK, ekim ayında sona erecek İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunu yenilemezse, nükleer anlaşmada yer alan ihlal durumunda ABD'nin yaptırımlarının yeniden devreye sokulması mekanizmasını hayata geçirmekle tehdit etmişti.

Hook, ''ABD, diplomasi yoluyla baskı yapacak ve silah ambargosunun uzatılması için destek arayacak. Biz bir tasarı hazırladık ve BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmesini umuyoruz. Rusya ve Çin 'Evet' oylarıyla İran'a mezhep savaşları için silah satmak yerine Orta Doğu'daki istikrardan daha fazla kazanç elde edebilir. Amerikan diplomasisi bir veto ile engellenirse ABD, silah ambargosunu başka yollarla yenileme hakkını saklı tutacak.'' ifadelerini kullanmıştı.

Hook, nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyinin İran'a yönelik birçok BM yaptırımını kaldırdığını ancak yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan yasal bir mekanizma (snapback) da yarattığını hatırlatarak, İran'ın anlaşmayı 10 yıl içinde ihlal etmesi durumunda yaptırımların yeniden uygulanması mekanizmasının hayata geçirilebileceğini ve bunun için BM Güvenlik Konseyine ihtiyaç olmadığını savunmuştu.

Ancak Rusya, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini savunuyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER