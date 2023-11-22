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22 Kasım 2023 Çarşamba 10:06:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 10:06:00

ABD, Irak'ta 3 Haşdi Şabi üyesini öldürdü

Kaynak: AA

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Irak'ta İran destekli Şii milis güçlerin yer aldığı Haşdi Şabi'ye düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldürüldü.

Irak'ta İran destekli Şii milis güçlerin yer aldığı Haşdi Şabi, bir ABD saldırısında 3 üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

Haşdi Şabi Füzeler Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin, Babil vilayetine bağlı Curf en-Nasır bölgesine düzenlediği hava saldırısında Haşdi Şabi güçlerinden 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde söz konusu saldırıda 5 Haşdi Şabi üyesinin de yaralandığı iddia edildi.

Irak hükümetinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : abd ırak saldırı
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