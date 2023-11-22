ABD, Irak'ta 3 Haşdi Şabi üyesini öldürdü

Irak'ta İran destekli Şii milis güçlerin yer aldığı Haşdi Şabi, bir ABD saldırısında 3 üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

Haşdi Şabi Füzeler Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.



Açıklamada, ABD'nin, Babil vilayetine bağlı Curf en-Nasır bölgesine düzenlediği hava saldırısında Haşdi Şabi güçlerinden 3 kişinin öldüğü belirtildi.



Yerel basında çıkan haberlerde söz konusu saldırıda 5 Haşdi Şabi üyesinin de yaralandığı iddia edildi.



Irak hükümetinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

