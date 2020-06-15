Kriz yaratan casusluk davasında karar!

Rusya’da ABD adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski ABD askeri Paul Whelan, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya’da ABD’li eski deniz piyadesi Paul Whelan, 2018 yılında başkent Moskova’daki bir otel odasında bulunduğu sırada casusluk iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Moskova Şehir Mahkemesinde bugün gerçekleştirilen duruşmada Whelan, ABD adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca İngiltere, Kanada ve İrlanda pasaportu bulunan ve suçlamaları kabul etmeyen Whelan, kendisine tuzak kurulduğunu savundu. ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan ise mahkeme kararının ardından "derin hayal kırıklığına" uğradığını ifade etti.

Öte yandan ABD vatandaşı eski deniz piyadesi Paul Whelan, 28 Aralık 2018’de Moskova’da casusluk yaptığı iddiasıyla Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Whelan’ın gizli bilgi içeren bir USB bellekle otel odasında yakalandığı belirtilmişti. Önceki duruşmalarda suçsuz olduğunu ifade eden Whelan, söz konusu USB bellekte tatil fotoğraflarının bulunduğunu söylemişti.

ABD’li diplomatlar ise davayı, zayıf olan ikili ilişkileri ilerletmenin "önemli bir engeli" olarak nitelendirmiş, defalarca kanıt olmadığını belirterek Rusya’dan eski askerin serbest bırakılmasını istemişti. Whelan’ı ABD’ye istihbarat sağlamakla suçlayan Rus savcılar ise eski askerin 18 yıla kadar hapsini istemişti.