ABD ile Katar Gazze'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında rehine anlaşması karşılığında ateşkes sağlanması çabaları kapsamında dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, rehinelerin serbest bırakılmasını, sivillerin korunmasını ve Gazze'ye kritik yardımların ulaştırılmasını sağlayacak acil insani ateşkes anlaşması için Katar'ın yürüttüğü koordinasyondan dolayı Başbakan Al Sani'ye teşekkür ettiği belirtildi.

İkilinin, Filistin halkı için istikrarlı ve güvenli bir geleceğin planlanması konusunu ele aldığı aktarılan açıklamada, Blinken'ın, ABD'nin İsrail için güvenlik garantileri de olan bir Filistin devletine giden yolu desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, "(Blinken ve Al Sani) ABD-Katar ilişkilerinin gücünü, Körfez ve daha geniş Orta Doğu bölgesi ile ötesinde güvenlik ve refahı teşvik etmek ve halklarımız arasındaki bağları güçlendirmek için ortak stratejik öncelikler üzerinde yakın çalışmaya devam etmenin önemini bir kez daha teyit ettiler." ifadesine yer verildi.

Blinken, Al Sani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesi öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, "rehineleri evlerine getirebilecek, Filistinlilere insani yardımları önemli ölçüde artırabilecek ve aynı zamanda kalıcı bir çözüm için koşulları belirleyebilecek acil bir ateşkes fırsatı" olduğunu vurguladı.

ABD'nin, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve bu yardımın ihtiyacı olanlara ulaştığından emin olunması için İsrail'e "mümkün olan her yolu" azami ölçüde kullanması yönünde baskı yapmaya devam edeceğini kaydeden Blinken, "İnsani acıların sona erdiğini görmek istiyoruz. Rehinelerin ailelerine kavuştuğunu görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 423 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.