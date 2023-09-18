İran ile ABD arasında tutuklu takası anlaşması kapsamında ABD tutuklu İran vatandaşları Moein Ansari ve Reza Sarhangpour, serbest bırakıldı. Katar'a gelen Sarhangpour ve Ansari Doha Havaalanında basın mensuplarına poz verdi.
ABD ile İran arasında tutuklu takası anlaşması: 5 kişi serbest bırakıldı
Kaynak: AA
İran hapishanelerinde bulunan 5 ABD vatandaşı, ABD'de tutulan bazı İranlılara karşılık olarak serbest bırakıldı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk anlaşmasının uygulanmaya başladığını ve bu kapsamda İran'ın 5 ABD'liyi serbest bıraktığını ve Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının Katar'a aktarıldığını duyurdu.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, tutukluların karşılıklı takasına ilişkin ABD-İran anlaşmasının uygulanmasına başlandığını belirtti.
İran hapishanelerinde bulunan 5 ABD vatandaşının, ABD'de tutulan bazı İranlılara karşılık olarak serbest bırakıldıktan sonra Doha Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktığını ifade eden Halifi, ABD'nin serbest bıraktığı İranlıların sayısına ilişkin bilgi vermedi.
Bunun "iki ülke arasında tutukluların değişimine ilişkin Katar'ın arabuluculuğunda geçen ay yapılan anlaşmanın bir parçası" olduğuna dikkati çeken Halifi, anlaşmanın uygulanması kapsamında Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının Doha'ya devredildiğini ve Katar'ın insani bankacılık kanalını aktif hale getirmeye başlayacağını dile getirdi.
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