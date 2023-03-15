ABD ile Güney Kore askeri tatbikatı sürerken Kuzey'in füze denemeleri devam ediyor
Kaynak: AA
Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin düzenlediği askeri tatbikat sırasında karadan karaya iki füze fırlattığını duyurdu.
Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Güney Hwanghae bölgesinden fırlatılan iki orta menzilli füze, Kuzey Hamghyong bölgesinde bulunan hedefi tam isabetle vurdu.
Kuzey Koreli askeri kaynaklar, "Ordumuz, partinin devrimci politikasına sadık kalarak her türlü görevi yerine getirme yeteneğine sahiptir." açıklamasında bulundu.
Denemelerin, Güney Kore ile ABD'nin düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı devam ederken yapılması dikkati çekti.
Güney Kore ve ABD'nin dün başlattığı tatbikatın, 23 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor.
Tatbikata ilişkin Güney Kore'nin açıklamasında, "Bu, Güney Kore'yi, Kuzey'in olası saldırganlığına karşı savunmak için tasarlanmış ortak harekat planına dayalı tatbikat" ifadesi kullanılmıştı.
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