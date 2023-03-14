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14 Mart 2023 Salı 20:07:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 20:07:00

ABD İHA'sı ile Rus savaş uçağı Karadeniz'de çarpıştı

Kaynak: AA

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Pentagon, ülkelerine ait insansız hava aracının (İHA) Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde çarpması sonucu uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

EUCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) "profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27'lerinden biri MQ-9'ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9'u Karadeniz'de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir." denildi.

Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen ABD'nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, "Bizim MQ-9 hava aracımız uluslararası hava sahasında Rus uçağı tarafından vurulduğunda rutin operasyonlar yürütüyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Hecker, MQ-9'un düştüğünü ve kaybedildiğini aktararak Rus pilotun bu davranışının neredeyse kendi uçağının da düşmesine neden olacağını belirtti.

ABD'li general, "ABD ve müttefik hava araçları uluslararası hava sahasında operasyon yürütmeye devam edecek ve Rusya'ya operasyonlarını profesyonel ve güvenli bir şekilde yapması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Karadeniz'de İHA uçuruyor.

Düşen MQ-9 İHA'sının enkazını toplamak üzere şu anda Karadeniz'de ABD'ye ait savaş gemisi bulunmuyor.

Etiketler : pentegon rus abd iha kaza

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