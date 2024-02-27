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ABD, Husilere karşı Kızıldeniz'de 6 hedefe "savunma saldırısı" düzenlediğini açıkladı
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27 Şubat 2024 Salı 11:53:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 11:53:00

ABD, Husilere karşı Kızıldeniz'de 6 hedefe "savunma saldırısı" düzenlediğini açıkladı

Kaynak: AA

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerde "yakın tehdit" olduğu belirlenen hedeflere "savunma saldırısı" düzenlediklerini bildirdi.

CENTCOM, sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

Açıklamada, CENTCOM'un, Sana yerel saatiyle dün 16.45-23.45'te 3 insansız yüzey aracı (USV), 2 gemi savar güdümlü füze ve 1 tek yönlü insansız hava aracını (UAV) hedef alan "savunma saldırıları" düzenlediği kaydedildi.

Bu hedeflerin, bölgedeki ticari gemiler ve ABD donanmasına ait gemiler için "yakın tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, saldırıların "gemi yolculuğu özgürlüğünü korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" amacıyla yapıldığı ifade edildi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : centcom kızıldeniz abd husiler savunma saldırı yemen
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