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01 Mart 2024 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 12:00:00

ABD, Husilere ait "fırlatılmaya hazır füzelere" yönelik savunma saldırısı düzenlediğini açıkladı

Kaynak: AA

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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait "fırlatılmaya hazır" 6 gemisavar füzenin imhası için savunma saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlandığı öne sürülen 6 gemisavar füzesine karşı 2 savunma saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu saldırıdan yaklaşık 1 saat önce de Kızıldeniz üzerinde uçan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtilen açıklamada, "Söz konusu aksiyon, seyrüsefer güvenliğini koruyacak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirecektir." ifadesi kullanıldı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : abd husiler füze saldırı
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