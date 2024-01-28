VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı
Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Misakımilli paylaşımı
Hatay Havalimanı büyük gövdeli uçakların inişine uygun şekilde yenileniyor
Bakanlık, gençleri 10 farklı ilde tematik kış kamplarında buluşturacak
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
28 Ocak 2024 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 11:30:00

ABD hükümetiyle Teksas eyaleti arasında sınır güvenliğiyle ilgili yetki anlaşmazlığı sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Teksas Valisi Greg Abbot'un, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik devam ediyor.

Abbot'un emri üzerine, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine konuşlanan Teksas Ulusal Muhafızları, gün boyunca bölgedeki nöbetini sürdürdü.

Teknik olarak ABD ordusunun bir parçası olsa da emirleri doğrudan Texas Valisinden alan ulusal muhafızlar, federal ordu birliklerinin girişine izin vermedikleri Eagle Pass'taki Shelby Park bölgesinde, Rio Grande nehrinden düzensiz göçmenlerin geçme ihtimaline karşı elleri tetikte bekledi.

ABD medyasına göre, İç Güvenlik Bakanlığı söz konusu bölgeye defalarca erişim talebinde bulunurken, Cumhuriyetçi eyalet, bugün de mahkeme kararına uyacağına ve sınır güvenliğini federal orduya devredeceğine dair bir adım atmadı.

Rio Grande nehrinin kenarındaki nöbetlerini karanlık bastıktan sonra da devam ettiren eyalet muhafızları, nehrin ABD kıyısını jeneratör yardımıyla devasa ışıklarla aydınlattı.

Teksaslı yetkililer şu ana kadar, sınır güvenliğini kendi imkanlarıyla koruma kararından geri adım atmazken, Washington yönetiminin söz konusu sınır yetki anlaşmazlığını çözme konusunda atacağı bir sonraki adım merak konusu oldu.

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Etiketler : abd teksas sınır güvenliği meksika göçmen
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Doğal güzeller

Doğal güzeller
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Yeni ikili

Yeni ikili
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX