ABD, Hint Pasifik bölgesini desteklemek için gerekli adımları atacak

Amiral Aquilino, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Aquilino, ABD'nin Çin'i baskı altında tutmayı da Hint Pasifik bölgesinde çatışmaları da istemediğini ancak otoriter rejimlerin baskı ve zorbalıklarına karşı bu bölgeyi desteklemek için gerekli adımları atacağını dile getirdi.

Küreselleşme çağının, güvenlik çevrelerinin ekonomi, ticaret ve yatırımı etkilediği "yenilenmiş süper güç rekabetlerinden" biri haline geldiğini söyleyen Aquilino, şu değerlendirmede bulundu:

"Revizyonist güçler, halihazırdaki düzeni kendi faydalarına ve başkalarının zararına olacak şekilde aksatmak ve yerinden etmek istiyor. Hedeflerine ulaşmak için baskı, gözdağını kullanıyorlar ve eylemlerini 'güçlü olan haklıdır' teorisi altında haklı çıkarıyorlar."

Söz konusu güçlere ilişkin "Revizyonist tarihlerinden başka bir dayanakları olmadan yasa dışı toprak iddialarında bulunuyorlar." diyen Aquilino, bunların, kendi münhasır ekonomik bölgelerinde yasal olarak hareket eden ülkeleri taciz etmek için kanun uygulayıcı kurumları yetkilendirdiklerini savundu.

Aquilino, revizyonist güçlerin, resmi mutabakatları ihlal ettiğini, uluslararası yasal kuralları görmezden geldiğini ve Birleşmiş Milletler Şartı'ndaki yükümlülüklerden kaçındığını belirtti.

ÇİN - KUZEY KORE

Aquilino, Çin'in özellikle Kuzey Kore konusunda, kurallara dayalı düzene bağlı kalması durumunda dünyaya etkisi olabileceğine işaret etti.

Kuzey Kore'nin sadece 2022'de 70 füze denemesi yaptığına değinen Aquilino, bunun tarihteki en provokatif eylem olduğunu belirtti.

Aquilino, istikrarı bozan ve öngörülemeyen füze denemelerinin hız kesmediğine dikkati çekti.