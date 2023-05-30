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30 Mayıs 2023 Salı 17:28:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 17:28:00

ABD HIMARS'ları Deyrizor'a gönderdi

Kaynak: TRT Haber

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ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde bulunan üslerini takviye ediyor. İran destekli yabancı teröristlerce zaman zaman hedef alınan üslere, çok namlulu roketatar sistemi HIMARS sevk edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye destek veriyor.

Terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde üsleri bulunuyor.

Bu üslere zaman zaman İran destekli yabancı teröristlerin saldırdığını iddia ediyor.

ABD ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki petrol ve doğal gaz sahalarında bulunan bu üslerini takviye etti.

Kaynaklara göre Deyrizor'daki ABD üslerine, orta menzilli ve güdümlü çok namlulu roketatar sistemi HIMARS'lar sevk edildi.

Sistem Haseke'de de bulunuyor.

Fırat Nehri'nin doğu yakasında konuşlanan sistemin amacının, nehrin batı yakasındaki İran destekli terörist grupların saldırılarına karşılık vermek olduğu ifade edildi.

Etiketler : ABD suriye terör örgütü
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