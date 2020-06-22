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22 Haziran 2020 Pazartesi 20:50:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 20:50:00

ABD heyetinden Libya'da çatışmaların durması ve müzakereye dönüş çağrısı

Kaynak: AA

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ABD'nin Trablus Büyükelçisi Norland ve AFRICOM Komutanı Townsend, Libya'da BM himayesinde bir ateşkes ve müzakerelere dönüş çağrısı yaptı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Libya ordusundan üst düzey generaller bugün, Libya'yı ziyaret eden ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland ve ABD Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM) Orgeneral Stephen Townsend ile batıdaki Zuvara kentinde bir araya geldi.

ABD'nin Libya Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmelerde "Libya'da artan dış müdahelenin ışığında, çatışmadaki tüm tarafların askeri operasyonlarına stratejik biçimde ara vermesine yönelik fırsatlar" masaya yatırıldı.

ABD Büyükelçisi Norland'ın, görüşmede, "BM himayesinde ateşkes ve siyasi diyaloğu önceleyen diplomasiye Washington'ın desteğini aktardığı" paylaşıldı.

Norland'ın Libyalı muhataplarına şunları söylediği kaydedildi:

"Mevcut çatışma, DEAŞ ve el-Kaide'nin Libya'da yeniden belirmesi ihtimalini yükseltiyor. Ülkeyi yabancı aktörlerin lehine daha da bölüyor ve insanların çektikleri sıkıntıları uzatıyor. Dış aktörler savaşı körüklemeyi bırakmalı, Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosuna saygı duymalı ve Berlin Konferansı'nda verdiği sözlere bağlı kalmalı."

Bununla birlikte Townsend'in, görüşmede Rusya'nın Wagner operasyonlarına verdiği desteğin oluşturduğu tehlikeye dikkati çekerek, gerilimin tırmanmasına yönelik askeri perspektifi Libyalı taraflara anlattı.

Akdeniz'deki deniz trafiğinin güvencesinin önemine işaret eden Townsend'in, "Libya heyetine tüm tarafların BM liderliğindeki ateşkes ve siyasi görüşmelere dönmesi gerekliliğini vurguladık. Çünkü bu trajik çatışma tüm Libyalıların geleceğini çalıyor." ifadelerine yer verildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libya hükümeti Sisi'nin askeri müdahale tehdidi içeren açıklamalarını "içişlerine karışma, egemenliğine tecavüz" ve bir "savaş ilanı" olarak gördüklerini duyurmuştu.

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