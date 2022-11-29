VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan a...
Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında
5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Semazenin yakasından düşün!
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımı yapmayı yeni yılda da sürdürecek
TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı
Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi
Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı
6'lı masanın aday tarifi: Kukla başkan!
İki ülke arasında gerginlik! ''Derhal geri çekilin''
Meteoroloji il il saat verdi... Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!
Günde 2 fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli
Bugün burçları neler bekliyor? 02 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Öksüren her kişi maske takmalı
Fil hastalığı ilerlemeden tedavi edilmeli
Gıda takviyeleri kalp hastalıklarını artırdı
5 saatten az uyumak kronik hastalıkları tetikler
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı
29 Kasım 2022 Salı 22:44:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 22:44:00

ABD: Herson'da Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar azaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'li bir askeri yetkili, Rusya'nın Herson'da Dinyeper nehrinin doğusuna geçtiğini ve bölgede Ukrayna güçleri ile Rus ordusu arasındaki çatışmaların azaldığını söyledi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li askeri yetkili ve savunma yetkilisi, Rusya-Ukrayna savaşı üzerine Pentagon'da gazetecilere bilgilendirmede bulundu.

Askeri yetkili, "(Herson'da) Rusya nehrin (Dinyeper) doğu tarafına geçti ancak karşılıklı top atışları devam ediyor. İki taraf da günlük 100 civarında top atışı yapıyor." dedi.

Ukraynalıların ABD'nin tedarik ettiği HIMARS roketleri sayesinde Rusya'ya karşı top atışlarını devam ettirdiğini aktaran yetkili, Rusya'nın mühimmat eksikliği yaşadığını, top mühimmatının azalması ile paralel olarak Rusya'nın atışlarının yavaşladığını, çatışmaların azaldığını belirtti.

Üst düzey savunma yetkilisi ise Rusya'nın Ukrayna'nın sivil altyapılarını hava saldırıları ile hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Yetkili, "Bu korkunç saldırılar kış yaklaşırken Ukrayna halkını cezalandırmış oluyor. Bunların herhangi bir meşru askeri amacı yok. Bu saldırılar, Rusya'nın sadece Ukrayna'yı değil aynı zamanda bölgeyi de etkileyecek bir nükleer güvenlik riskini artırmaya istekli olduğunu da gösteriyor." diye konuştu.

Kış aylarında savaşın çetin geçeceğini belirten yetkili, Ukrayna ordusunun savaşmaya devam etmesini beklediklerini, Ukrayna ordusuna 200'den fazla jeneratör ve gerekli kış ekipman ve malzemelerini verdiklerini kaydetti.

Etiketler : abd Ukrayna Rusya
Kızlar arkadaşlarım

Kızlar arkadaşlarım
Tükeniyoruz!

Tükeniyoruz!
Kadınlara özel şarkı yaptı

Kadınlara özel şarkı yaptı
3 şehirde 3 konser

3 şehirde 3 konser
Karlar altında konser

Karlar altında konser
Dubai'den teklif

Dubai'den teklif
Elleri kırılsın

Elleri kırılsın
Emmoğlu performansı

Emmoğlu performansı
Baba acısı

Baba acısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX