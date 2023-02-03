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03 Şubat 2023 Cuma 21:19:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 21:19:00

ABD Hazine Bakanlığı, elektrikli araçlara yönelik vergi teşvikinin kapsamını genişletti

Kaynak: AA

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ABD Hazine Bakanlığı, taşıt sınıflandırma standardında daha fazla elektrikli otomobilin vergi teşvikinden yararlanmasına imkan verecek güncellemeye gitti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "Enflasyonu Düşürme Yasası" kapsamında, mevcut "temiz araç" vergi indirimi için fiyat sınırlamasını belirlemede kullanılan taşıt sınıflandırma standardında değişikliğe gidildiği bildirildi.

Geçen yıl aralıkta temiz araç üretici ve satıcılarının vergi teşviklerinden yararlanabilmesi için temel gerekliliklerin belirlendiği anımsatılan açıklamada, ocak ayında da konuya ilişkin kılavuz yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu kılavuzun araçların sedan, SUV ya da başka bir türde veya 55 bin ila 80 bin dolar sınırlamasına tabi olup olmadığını belirlemek amacıyla standart sağladığı kaydedildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Tüketicilerin hangi araçların temiz araç vergi indirimi kapsamında olduğunu bilmesini kolaylaştırmak amacıyla, araç sınıflandırma standardının güncellendiğine işaret edilen açıklamada, değişikliğin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

ABD'de tüketiciler, yeni elektrikli araç satın alımlarında 7 bin 500 dolara kadar temiz araç vergi indiriminden faydalanabiliyor.

Güncelleme sayesinde daha önce vergi indirimi kapsamında olmayan Tesla, Ford ve Volkswagen gibi otomobil üreticilerinin bazı elektrikli otomobil modelleri de teşviklerden yararlanabilecek.

Etiketler : abd ABD Hazine Bakanlığı Enflasyon
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