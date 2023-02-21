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21 Şubat 2023 Salı 22:15:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 22:15:00

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Ukrayna'da başlattığı

Kaynak: AA

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ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Rusya'ya karşı uygulanan yaptırım ve ihracat kontrolleriyle Rus ekonomisinin kötüleşmeye devam ettiğini belirterek, savaş sona erene kadar daha fazlasını yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Adeyemo, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü öncesi Dış İlişkiler Konseyi'nde Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rusya'ya karşı kullandığı ekonomik araçların Kremlin yönetimini kısıtladığını aktaran Adeyemo, uygulanan yaptırımlar ile ihracat kontrollerinin Rusya'nın savaşın başlamasından bu yana kaybedilen 9 binden fazla askeri teçhizatı yerine koyma kabiliyetini azalttığını, önemli savunma tesislerinde üretimin durmasına ve tanklar ile uçak üretiminde gerekli temel bileşenlerin eksilmesine neden olduğunu söyledi.

Adeyemo, "Bundan sonra da ihracat kontrollerimiz ve yaptırımlarımız, Rusya'nın bu kayıplarını telafi etmek için gerekli ekipmana erişimini engellemeye devam edecek ve yaptırımlarımız, Kremlin'in, ihtiyaç duyduğu silahları alması için erişebileceği kalan kaynakları kullanmasını zorlaştıracak" dedi.

Rusya'nın ekonomik verilerinin savaşın başlangıcında beklenenden daha iyi göründüğünü kaydeden Adeyemo, ancak yaptırımların Kremlin'i, ekonomisini desteklemek için sınırlı kaynakları kullanmaya zorladığını ifade etti.

RUS SANAYİSİNİ "YOK ETMEK" İÇİN İLAVE ADIMLAR ATILMASI PLANLANIYOR

Adeyemo, Rusya Merkez Bankasının rezervlerine erişimin engellenmesi, bazı Rus bankalarına yaptırım uygulanması ve SWIFT sisteminde kısıtlama getirilmesi gibi eylemlerin yabancı sermaye ile şirketleri ülkeden uzaklaştırarak rublenin yüzde 50 değer kaybetmesine neden olduğunu anımsatarak, "Kremlin'in tüm çabalarına rağmen Rus ekonomisi kötüleşmeye devam ediyor" diye konuştu.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo, 2026'ya kadar Rusya'nın gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYH) 190 milyar dolarlık bir kayıp yaşanmasının tahmin edildiğini belirtti.

Rusya'nın geçen yıl tahmin edilenin aksine bütçe fazlası yerine 47 milyar dolar bütçe açığı verdiğine işaret eden Adeyemo, bunun, ülkenin Sovyetler sonrası dönemde kaydettiği en yüksek ikinci bütçe açığı olduğunu bildirdi.

Adeyemo, ülkede sanayi üretiminin de art arda 9 ay gerilediğini ve "Kremlin'in sanayi üssünü daha da yok etmek için" ilave adımlar atmayı planladıklarını anlattı.

"DAHA FAZLASINI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının da ülkenin enerji gelirlerini önemli ölçüde azalttığına dikkati çeken Adeyemo, "Geçen ay, Rusya'nın petrol ve gazdan elde ettiği aylık gelir, 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi, bir yıl öncesine göre yüzde 46 azaldı" dedi.

Adeyemo, "Yapacak daha çok işimiz var ve Rusya'nın yasa dışı işgaline son verene kadar daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ukrayna'ya, ihtiyaç duydukları yardımı ise sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Adeyemo, ayrıca halihazırda uygulamaya konulan yaptırımları ve ihracat kontrollerini sıkı bir şekilde uygulamak için yeni bir girişim başlatmayı planladıklarını bildirdi.

Adeyemo, Kremlin'in, aktif olarak yaptırımları aşmanın yollarını aradığını belirterek, buna karşı ABD'nin G7 ve AB'deki müttefikleri ile yakın şekilde çalışacağını ifade etti.

RUSYA'NIN ÇİN İLE DERİNLEŞEN BAĞLARINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

ABD'nin, Rusya'nın Çin ile derinleşen bağlarından endişe duyduğuna da dikkati çeken Adeyemo, ancak Çin'in Rusya'ya ihtiyaç duyduğu gelişmiş yarı iletkenleri sağlayamayacağını anlattı.

Adeyemo, Çin gibi ülkelerden ve şirketleri küresel ekonomiye bağlı kalmak isteyen diğer ülkelerden Rusya'ya sınırlı destek verildiğini gördüklerini aktardı.

ABD ve müttefiklerinin, yaptırımlardan kaçınmaya çalışanları uyardığını dile getiren Adeyemo, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan ve ihracat kontrollerinden kaçınmaya çalışan Çinli şirketlerin bunun sonuçlarıyla karşılaşacağının altını çizdi.

Etiketler : Rusya-Ukrayna Savaşı ABD Çin

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