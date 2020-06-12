Hafter'in uçağı Karakas'a mı indi?

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Bürosu Genel Sekreter Yardımcısı David Schenker, telekonferans yöntemiyle yaptığı açıklamada iddiaların kaygı verici olduğunu söyledi. Schenker, ABD ile BM'nin yaptırımlarının, Trablus hükümetine bağlı Libya Ulusal Petrol Kurumu dışında ülke dışına petrol ihraç edenler için de geçerli olduğunu vurguladı.

UÇAĞIN İÇİNDE HAFTER'İN OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido geçen hafta, Hafter'in özel jetinin Caracas'a indiğini söylemişti. Daha sonra yapılan açıklamada uçakta Hafter'in bulunup bulunmadığına dair net bir bilgi olmadığı ifade edildi. Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler de Hafter'in P4-RMA kuyruk numaralı özel jetinin Caracas'a indiğini gösteriyordu.

Wall Street Journal gazetesi Amerikalı, Avrupalı ve Libyalı yetkililere dayandırdığı 3 Haziran tarihli haberinde Hafter'in Venezuela ile "petrol ilişkilerini" incelemeye aldığını yazmıştı.

(BBC TÜRKÇE)