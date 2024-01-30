VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan ile "Kaplan Yolu-2024" ortak askeri tatbikatı düzenlenecek
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
ABD harekete geçti... Çin'e karşı siber güvenlik hamlesi
İran-Pakistan sınırında silahlı çatışma
Filistinli şehitler toplu mezarlara gömülüyor
Soykırımcı İsrail'den Gazze'de vahşet
30 Ocak 2024 Salı 14:27:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 14:27:00

ABD harekete geçti... Çin'e karşı siber güvenlik hamlesi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Çin'in bilgisayar korsanlığını engellemek için harekete geçtiği iddia edildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığının ABD'nin kritik altyapısını hedef alan Çin'in bilgisayar korsanlığı kampanyasının merkezindeki internet bağlantılı cihazdaki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla mahkeme emri kullandığı öne sürüldü.

CNN'e konuşan iki ABD'li yetkili ve konuyla ilgili bir kaynak, Washington'ın, Pekin'in bilgisayar korsanlığı faaliyetlerine karşı aldığı önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu hacker faaliyetlerine karşı FBI ve Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Kaynak, ABD'li yetkililerin, Pekin'in bilgisayar korsanlığı faaliyetlerinin "Çin'in Tayvan'ı işgali durumunda ABD'nin olası askeri yanıtını engelleyebileceğinden" endişe ettiklerini belirterek, son girişimin de hükümetin geniş kapsamlı çabasının parçası olduğunu dile getirdi.

Çinli bilgisayar korsanlarının, limanlar ve ulaşım ağları gibi hassas kritik altyapılara daha fazla erişim için bazı cihazlara erişimi kullandığına inanılıyor.

Kaynak, mahkeme kararının Adalet Bakanlığına bilgisayar korsanlığına karşı savunmasız binlerce cihaz tarafından kullanılan savunmasız yazılımı güncellemesine izin verdiğini dile getirdi.

BEYAZ SARAY TEKNOLOJİ FİRMALARIYLA TOPLANTILAR YAPTI

FBI ve Adalet Bakanlığının girişimi Çinli bilgisayar korsanlarının bazı altyapılara erişim yeteneğini baltalama çabası olarak görülse de söz konusu korsanların ABD altyapısına halihazırda sızmış olduğuna inanılıyor.

Kaynak, Beyaz Saray'ın son aylarda korsanların faaliyetlerini daha iyi takip etmek için internet ve bulut bilişim sağlayıcıları gibi teknoloji firmalarıyla toplantılar düzenlediğini aktardı.

Microsoft, geçen yıl Çinli hackerların, ABD'nin Çin'in Pasifik'teki faaliyetlerine karşı koyma ve caydırma çabalarında kritik önemdeki ABD'ye bağlı özerk toprak statüsündeki Guam'da kritik altyapıyı hedeflediğini açıklamıştı.

Guam'ın geçen yıl 5 bin ABD Deniz Piyadesine ev sahipliği yapması beklenen yeni üs açmak için seçildiği duyurulmuştu.

Çinli bilgisayar korsanlarının ABD denizcilik ve ulaşım ağlarına sızması, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerini endişelendiriyor. Çin hükümeti ise iddiaları reddediyor.

Etiketler : çin abd bilgisayar korsanlığı siber güvenlik
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Anne oldu

Anne oldu
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX